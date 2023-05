2017-ben egy magyar iskolai kirándulás szörnyű tragédiával végződött. A francia hegyekből hazatartó középiskolásokat szállító busz felborult, a baleset következtében 16 fiatal vesztette életét. Mindez a legutóbbi trágyaláson elhangzottak szerint elkerülhető lett volna. Mert ahogy a kirendelt szakértő megállapította:

A védőkorlát túl közel van az oszlophoz

Elképesztő felelőtlenség

A korlát egy speciális technikai rendszer által működik. Nemcsak az számít tehát, hogy milyen az autópálya korlátja, hanem az is, hogy az megfelelően legyen felszerelve. Carlo Giuliani professzor hétórás prezentáció keretében elemezte a történteket, mely során erre a következtetésre jutott.

A szakértő szerint minden egyes áldozat kivétel nélkül hazajöhetett volna, ha a korlát szabályszerűen lett volna felszerelve.

Egyelőre csak a magyar sofőr ül börtönben

A történtekért eddig csak a sofőrt találták felelősnek, aki a veronai ügyészség vádirata alapján többszörös emberölés miatt 6 év börtönbüntetést kapott.

A jelenleg is folyamatban lévő tárgyalások várhatóan 2023. októberében érnek majd véget. A mostani tárgyalás alkalmával vizsgálat folyik a többi vádlott ügyében, akiket többszörös közúti emberöléssel vádolnak. Ők a korlátot felszerelő két technikus és a három közlekedési szaktanácsadó.

Máshol és most is életveszélyes

Carlo Giuliani professzor hangsúlyozta, hogy a korlátokat nem megfelelően helyezték el. A szakértő véleménye szerint azokat a funkciójukhoz mérten hibásan tették fel, ezért a busz becsapódásakor nem volt elég hely ahhoz, hogy a korlát tágulni és deformálódni tudjon, mely során a rá ható erőt elvezeti, ezzel csökkentve a buszra nehezedő erőhatásokat.

Mint ismert, a baleset az A4-es sztráda 289-es kilométerszelvényénél, a Verona-kelet lehajtó közelében történt. Az autóbusz a Szinyei Merse Pál Gimnázium diákjait és tanárait szállította. A jármű éjszaka tért le az útról, és fékezés nélkül pálya szalagkorlátjának hajtott, majd egy híd pillérének csapódott, végül kigyulladt és porig égett.

Az ügyészség szakértőinek elemzése alapján azok lehetnek a baleset felelősei, akik az építési területen dolgoztak, megtervezték, felszerelték és leellenőrizték a korlátot, valamint magát a munkát. Ezen kívül az autópálya azon szakaszának kezelője is az lehet.

A szakértő egyébként arra is rávilágított, hogy a korlátok felhelyezése valószínűleg nemcsak ott zajlott le szabálytalanul. Emiatt valószínűleg továbbra is rendkívül súlyos veszély áll fenn a további sztrádaszakaszokon is - írja a Bors.