A Mi, svábok című könyvet ugyanis mind a magyarországi németség, mind a magyarság magáénak érezheti. A mű szerzője, Bihari Zoltán segítőivel bejárta az ország minden zegét-zugát az aprófalvaktól a kisvárosokon át a budapesti kerületekig, a nemzetiségi tömböktől a kicsiny szórványszigetekig. A kézikönyv a települések jelenére összpontosít, ám úgy, hogy a múltból is bőven merít. A sok helyen ma is élő hagyományok, a népviseletek, a régmúlt tükörcserepeinek számító antik fotográfiák és képeslapok mellett a kitelepítések, a málenkij robot témája is gyakran megjelenik a kötetben, hiszen az érintett közösségek erősen ápolják e szörnyűségek emlékét.

