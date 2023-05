Vasárnap este nyolc órára gyertyagyújtást hirdetett Suhajda Szilárd egykori iskolája, a Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium.

Az ország legmagasabb pontján is a hegymászó klasszisra emlékeznek. Erről tanúskodik a Kékestetőn található csúcskövön elhelyezett fekete szalag és a fotók is, amelyeket két futó, Tiger Zoltán, valamint Bökönyi Gábor helyezett el – számolt be róla a kemma.

Leért a Mount Everestről a mentőcsapat

– Most érkeztünk meg Luklára a 2-es táborból. Mindent megtettünk, minden tőlünk telhetőt, de nem találtuk meg a holttestét – mondta a Világgazdaságnak vasárnap a magyar hegymászóért indított mentőcsapat egyik tagja, aki azt is elárulta, hogy

rábukkantak viszont Suhajda Szilárd sátrára a 4-es táborban, körülbelül 7950 méteren.

A sátorban sisakokat, kesztyűt és gyógyszereket is találtak, azokat lehozták.

Mikel serpa megerősítette a lapnak, hogy Suhajda Szilárd biztosan nem él, és kifejezte őszinte sajnálatát.