Délelőtt írtuk

Egyre nagyobb aggodalommal figyelik a Haladás-szurkolók az NBII-es labdarúgócsapat sorsának alakulását – kezdi cikkét a Vaol.hu. Mint arról a Vas vármegyei hírportál is beszámolt:

a Rohonci úti klubnál állítólag szeptember óta nem fizették ki a béreket, a klub tartozása meghaladta az 500 millió forintot – erről a legutóbbi szombathelyi közgyűlésen is szó esett.

A lap információi szerint a helyzet változatlan a Haladás Labdarúgó és Sportszolgáltató Kft.-nél, továbbra sem kaptak fizetést a játékosok és a stáb tagjai.

A pénzügyi vészhelyzetnek egyelőre írásos nyoma nincs

A szombathelyi közgyűlés csütörtökön mindenesetre napirendre veszi a Haladás ügyét. A Nemény András polgármester által jegyzett előterjesztésből annyit tudott meg a közvélemény:

A közgyűlés határozatáról a társaság ügyvezetését, többségi tulajdonosát, felügyelőbizottsági elnökét és könyvvizsgálóját írásban értesítettem, és egyben meghívtam a közgyűlés ülésére. Az előterjesztés aláírásának időpontjáig a társaság részéről nem érkezett írásos tájékoztatás.

Több, mint 1 milliárd forintra rúgnak a sport ágazat kiadásai

Szombathely idén 40 millió forintot különített el a Haladás Labdarúgó és Sportszolgáltató Kft. számára. Összehasonlításként:

a sport ágazat több, mint 1 milliárd forintos városi költségvetési előirányzatából a gyermek- és ifjúsági sportra 26,4 millió forintot, a Szombathelyi Szabadidősport Szövetség részére (Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság, városi tekebajnokság, nyári lábtenisz bajnokság) 15,4 millió forintot, a Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia számára 35 millió forintot, a Falco KC finanszírozásához 425 millió forintot nyújtanak.

Arról a legutóbbi közgyűlésen esett szó: a városvezetés pénzt nem szeretne adni a Haladás futballklub tartozásainak rendezésére, a futballjátékosok kifizetésére.

Az elmúlt években sem „öntötte a pénzt” a városvezetés a Haladásba

A Haladás Labdarúgó és Sportszolgáltató Kft. 2022. évi beszámolójából az látszik:

a gazdasági társaság bevétele mintegy 1 milliárd forintra rúgott tavaly. A szombathelyi önkormányzat – írd és mondd – 50 millió forinttal járult hozzá a működéshez.

A többi – mintegy 950 millió forintot – más forrásokból gyűjtötte össze a kft. (Nem csak tavaly, az előző években is.) 2022-ben a legnagyobb tételt a reklám és szponzorációs díjak jelentették, amik meghaladták a 465 millió forintot. Vagyoni értékű jogokból csaknem 300 millió forint folyt be a kft.-hez, játékosértékesítésből mintegy 57,7 millió forintra, értékesített játékjogból pedig 38,3 millió forintra tettek szert. A TAO-támogatásból összesen 30 millió 70 ezer forint, a stadion használati díjra kapott támogatásként pedig kicsivel több, mint 58 millió forint folyt be a kft. kasszájába.