– Azt mondtam néhány nappal ezelőtt, hogy nem kell túlizgulni, csak mindenki hozza, amit tud. Hát, ez még annál is jobb volt! Nemcsak a kijutáshoz gratulálok, hanem ahhoz is, ahogy megnyertétek ezt a tornát – dicsérte a magyar játékosokat Ilyés Ferenc, az MKSZ elnöke. Pálinger Katalin, az MLSZ alelnöke szerint öröm volt nézni minden egyes percét a magyar válogatott játékának. Vasárnap este már az is tudható volt, hogy a magyar válogatott biztosan elkerüli az olimpián az Európa-bajnok Norvégiát, mert azonos sorsolási kalapban szerepel vele. A csoportkör sorsolása kedden 17.30-tól lesz, Párizsban.