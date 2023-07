"Happy birthday to the sweetest mom of the world, boldog szülit anya" – írta többek közt Budavári Fülöp a facebook oldalán, és több fotón is megmutatta az édesanyját. A rajongói sem hagyták szó nélkül szupercuki posztját, sorra gratulálnak Fülöp anyukájának, és ők is boldog születésnapot kívánnak neki.

A fotók alapján Fülöp nagyon hasonlít szép anyukájára. (Fotó: Budavári Fülöp/Facebook)

Mint ismert, Budavári Fülöp influenszer Szekszárdon született, és a Szekszárdi I. Béla Gimnáziumban érettségizett még 2017-ben. Szinte észrevehetetlenül vált hazánk ismert sztárjává, jó külsejét sokan irigylik.