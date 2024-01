Az elhunyt Kóbor János Bátaszéken töltötte a gyerekkorát, lánya pedig már egész fiatalkora óta követi édesapja nyomdokait. Kóbor Léna az elmúlt egy évben kezdte el igazán bontogatni a szárnyait, sőt tehetségével elkápráztat mindenkit az Omega Musicalban, a Gyöngyhajú lány című balladájában, írja a Borsonline.

Kétszer is táncolt a szalagavatón

Kóbor Léna azonban most nem a musical színpadán, hanem egy szalagavatón volt látható meseszép ruhában. Két fiú is felkérte táncolni.

"Én nem voltam abban biztos, hogy elfogadjam mindkettő felkérést, hiszen az rengeteg feladat, de pont a tesióráimon voltak a próbák, tehát mintha az égiek is úgy akarták volna, hogy táncoljak. Az is kérdéses volt, hogy hogyan tudnék táncolni mindkettejükkel, de két külön felvonás volt, így végül kétszer is táncoltam a szalagavatón, ami fantasztikusan sikerült – kezdte Kóbor János szeretett lánya, aki még csak kilencedikes, tehát három év múlva lesz a saját szalagavatója.

Édesanyja, Zsóka megkönnyezte, hogy milyen szép volt a lánya a szalagavatón.