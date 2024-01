Köllő Babett 2024 első hónapjában úgy döntött, hogy levágatja a haját, a vállig érő frizura még rövidebb lett. A hajvágásról videófelvétel is készült, amin látható, hogy bár a híresség tudja, mire vállalkozott, mégis sokkot kapott, amikor meglátta az új frizurát.

A Ripost arról is beszámolt, hogy Babett az új hajviseletétől kezeit szája elé kapta csodálkozásában. Az eredménnyel azonban végül elégedett volt, ráadásul egyenes haját még be is göndörítették a végére. Babett számára tehát 2024 nagyon hamar meghozta a változást.