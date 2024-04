Elindult idén is a Tündérszépek országos szépségversenyünk, melynek első körében régiónk szépségei mutatkoznak be. Összesen ötven lánynak van lehetősége rá, hogy megmutassa magát Baranyában, Somogyban és Tolnában. Ötven napon át minden nap új szépséget mutatunk be hírportálunk főoldalán, ahol olvasóink szíveket is oszthatnak.

A kapott szívek átlaga alapján a régióból egy lány léphet a verseny következő fordulójába, ahol az ország közönségkedvencei versenyeznek majd a döntőbe jutásért. Vármegyénként a legszebb lányt szakmai zsűri juttatja a döntőbe.

Aki pedig a Tündérszépek láttán maga is kedvet kap a jelentkezéshez – vagy bátorítaná ismerősét –, annak április 21-ig ezen az oldalon továbbra is nyitva áll ez a lehetőség. A dicsőség mellett értékes nyeremények és élmények is várják a Tündérszépeket!