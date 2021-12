Immunerősítő, gyulladáscsökkentő, elősegíti a fogyást, de még a gyomorfekélyt is kezeli. Bőrünkre is jó hatást gyakorol antioxidáns tartalmának hála, megelőzi a bőröregedést is. A szervezetre gyakorolt számos pozitív hatásán kívül, mellette szól, hogy nagyon változatosan elkészíthető, leves, főétel és köret is készülhet belőle.

Zöld és lila, sima és kel – sokféle formája és fajtája létezik az egészséges káposztának (Forrás: Shutterstock)