Ezt azonban nem írhatjuk kizárólag az ünnepi fogások számlájára, a téli hónapokban ugyanis más tényezők is állhatnak a hízás mögött. Vannak, akik a télen lelassult anyagcserét okolják. Dr. Menyhárt Orsolya belgyógyász-kardiológus szakorvos elmondta a lehetséges okokat.



A felhasznált energia mennyiségét leghatásosabban növelni az aktivitás fokozásával, azaz több mozgással lehet. Ez rövidebb és hosszabb távon is hatékony, hiszen a mozgás során a szervezet több energiát használ fel, közben pedig nő az izom tömege, ami a későbbiekben az ennek fenntartásához szükséges energia-felhasználást, az alapanyagcserét is kis mértékben növeli. Az anyagcserére jó hatással van a kiegyensúlyozott (sok zöldséget, gabonafélét, zsírszegény húst tartalmazó) étrend, és az inkább többszöri, de kisebb mennyiségű étkezés ajánlott. Ha ugyanis kimaradnak étkezések, arra a szervezet az anyagcsere lassításával, raktározással reagál. Valamelyest gyorsíthatja az anyagcserét a hűvösebb környezet is, hiszen a felhasznált energia egy része a test megfelelő hőmérsékleten tartására megy el.



A hízás, vagyis a zsír lerakódása, raktározása a szervezetben akkor következik be, ha valaki több kalóriát visz be, mint amennyire a testének szüksége van. A karácsonykor fogyasztott sok kalóriadús étel, a pihenés, a „bekuckózás”, a téli inaktív életmód is hozzásegít a plusz kilókhoz. Az ünnepi időszakban átlagosan fél kilót szedünk fel, ami azért különösen veszélyes, mert nem látványos, de maradandó, és az évek múlásával jelentős súlytöbbletté gyarapodhat.



A kalóriában gazdag ételek és a kevesebb mozgás mellett a téli fényhiány is hozzájárulhat a hízáshoz. Egyrészt, mert a napfény hiánya depresszióra, enerváltságra hajlamosít, amit szívesen „kezelünk” édességekkel, például a szerotonin hormon termelődését segítő csokoládéval. Másrészt, mert a kisebb UV-sugárzás D-vitamin-hiányhoz is vezethet, ami pedig elengedhetetlen az anyagcseréhez.