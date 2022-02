– Csapatépítés és minőségi munka. Ez a siker titka. Foglalkozni kell a dolgozókkal, leülni velük; ha a fizetés nem is magas, legalább érezzék a törődést, amiért érdemes maradniuk! Amikor volt lehetőség a szekszárdi postán fejlesztésekre, először a dolgozók fedett kerékpártárolóját csináltattam meg, aztán a légkondicionálást. Nem az én szobámban, hanem a kézbesítőknél és a felvételi teremben. Tény, hogy manapság csökkennek a feladatok. Valamikor a hírlapforgalom, a távközlés egésze, de még a sugárzás is a postához tartozott. Most arra kell koncentrálni, ami kifizetődő! Így például a csomagküldések száma nő, úgyhogy állni kell a versenyt a rengeteg futárszolgálattal! A minőségi munkához jó szakembergárda kell, vagyis elengedhetetlenek a képzések. Én egész életemben tanultam. Mindenféle postai végzettséget, szakképesítést megszereztem. Az alsó és középfokú tanfolyamokat Szekszárdon tartották az oktató tisztek, a felsőfokúra pedig Budapestre jártunk. Szakdolgozatot írtunk, záróvizsgát tettünk. Később a szervezői, a munkaelemzői képzésre, és pozíciómból adódóan a marxista egyetemre is beiskoláztak. De minden érdekelt. Még talpmasszázstanfolyamot is végeztem.

Máté István dokumentumokat, könyveket, brigádnaplókat, kitüntetéseket mutat (A szerző fotója)