– A legfontosabb dolog, hogy minden böjt méregtelenítés is egyben, de nem minden méregtelenítés böjt. Utóbbinak sokkal több jelentése van, mintsem hogy valamit megvonunk magunktól. Különböző típusairól beszélhetünk, vannak időszakos, részleges, és vannak klasszikus böjtök, amelyek hagyományokhoz, kultúrákhoz kapcsolhatók. A különböző típusokon belül is megkülönböztetünk teljes és részleges folyamatot. Léteznek szóböjttáborok, vagy más néven csendtáborok is, ahol elveszik a résztvevők mobiltelefonját, itt az emberek együtt élnek, teszik a mindennapi feladataikat, de olyan formán, hogy nem csak hogy nem szólhatnak egymáshoz, de nem is nézhetnek egymásra. Ez mondhatjuk, hogy egy belső utazás is egyben – mondta el az előadó.