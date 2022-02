Nos, valahogy így van ez a Tündérszépek 2022 országos szépségversennyel is. Nekünk öröm, ha hétről-hétre csinos Tolna megyei lányokat mutathatunk be olvasóinknak – ők is örülnek, ha a tündérek képeit nézegethetik –, de a versenyre jelentkező hölgyek is csak nyerhetnek. Nézzük csak, miért is?