Trenka Tímea és Trunk László a Hotel Cassisiben szerzett élményeit adta közre. – Leginkább a szobák ellenőrzésében, takarításában segítünk – ismertették leg­gyakoribb tennivalóikat. – De sokat lehetünk a recepción is, használhatjuk a szállodai szoftvert, és a bárban is kisegítünk, ha épp ott van feladat. Ahogy azt Barbiék is megemlítették, nálunk is akad néha nyelvi probléma, de már most rengeteget tanultunk és fejlődtünk olasz és angol nyelvből egyaránt. Ha ki kellene emelnünk valamit, ami a legjobban tetszik, akkor az biztos, hogy az itteniek közvetlensége lenne. Bárhova megyünk, nagyon kedvesek és megértőek az emberek, nagyra értékelik azt is, hogy próbálunk velük olaszul beszélni. Nemrég megvolt az első szabad programunk is, a tőlünk párórányira fekvő Castelbuono és Cefalù településeket látogattuk meg.