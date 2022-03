A kertrendezés néha végeláthatatlan feladatnak tűnhet, de itt is, mint az élet sok más területén, a legfontosabb a rendszeresség. Ahhoz, hogy „tiszta lappal” induljunk neki a tavasznak, érdemes először az előző évről maradt, elszáradt leveleket és gallyakat összeszedni. Ezt a lépést már csak azért is jó megtenni, mert a tavaszi melegben rothadásnak induló kerti hulladék táptalaja lehet különböző gombáknak, kártevőknek, amelyek később megtámadhatják növényeinket. Az összegyűjtött hulladékot komposztálhatjuk is.



A gyepszellőztetést érdemes az első fűnyírást követően időzíteni, ekkor ugyanis már elég erős a fű gyökere a munkálatokhoz. A folyamat lényege, hogy megszabadítsa a gyepet az elhalt gyökérzettől, így teret szabadítva fel a friss hajtásoknak. Ekkor érdemes gyeptrágyával is támogatni a talaj tápanyagtartalmát, ami még inkább növekedésre serkentheti a növényzetet. Amennyiben szükség van rá, a kikopott foltokat ekkor pótolhatjuk fűmag vetésével, persze csak akkor, ha a fagyok már elmúltak.



Amennyiben szeretnénk saját zöldségeket termeszteni, fontos a talaj fellazítása is, amikor már nem fagyos a föld. Ebben segítségünkre lehet a hagyományos ásó és kapa mellett egy rotációs kapa is, amelyből akár a nagyobb kertekben hasznos benzines, vagy a kisebb konyhakerthez való elektromos változat is elérhető. A talajlazítás során ügyeljünk arra, hogy a gyomokat eltávolítsuk a talajból, ezzel is biztosíthatjuk, hogy a későbbiekben kevesebbet kelljen gyomlálni. A talajlazítás után pedig ne feledkezzünk meg a föld tápanyagtartalmának biztosításáról sem.



Bár az általános tisztítás már sok kártevőtől megszabadíthatja a kertünket, fontos megvizsgálni tüzetesebben a növényeinket, és felkészülni a kártevők elleni védekezésre, permetezésre. És szánjuk ezt az időszakot arra is, hogy megtervezzük, milyen növényeket szeretnénk ültetni, milyen magokat, palántákat fogunk rendelni.