Idén immár negyedik alkalommal indítja útjára a Mediaworks Hungary Zrt. a Tündérszépek országos szépségversenyt, amelyre március 22-ig jelentkezhetnek a 18-29 év közötti hölgyek a tunderszepek.hu oldalon. A dicsőség mellett értékes nyeremények is várják a Tündérszépeket.

Eszenyi Eszter divatmodell, a B Life szépségkirálynője, a Miss Queen 1. udvarhölgye idén is mentorként segíti a lányokat a Tündérszépek versenyén. Évek óta benne van a modellszakmában, és a szépségiparban.

– A tavalyi verseny volt az első mentor felkérésem, és nagyon örültem, hogy erre idén is meghívtak. Nagyon tetszett tavaly, hogy a természetes szépségeket részesítették előnyben. Barátságos volt a légkör, mindenkivel jól lehetett dolgozni. Nem rivalizáltak a lányok, hanem segítették egymást. Ha felmerült kérdés arcápolásban, öltözködésben, vagy milyen cipőt vegyenek fel egy ruhához, azt egymás között megbeszélték – idézte fel Eszter a Borsnak, aki azt is elmondta, fénykép alapján nagyon nehéz castingolni, mert a fotók feljavításához nagyon sok program van már. Előfordult, hogy élőben rá sem ismertek a képen szereplő lányra.

– Fontos a kisugárzás, a mosoly, hogy a lány hogyan használja az arcát, hogyan pózol. A legfontosabb a természetesség és nem a „megcsináltatott” testrészek. A jelentkezéshez érdemes többféle képet is küldeni. Legyen közte olyan, ami igényes, de semmilyen retusálás nincs rajta, és lehet profi kép is, amin látszik, hogy stúdióban, jó sminkkel, egy jó ruhával hogyan néz ki az illető. Legyen egész alakos, bikinis és olyan is, amin az arc látható, lehetőleg nem tükör előtti szelfi – javasolta Eszter.

Karrierindítási lehetőség lehet egy ilyen verseny, hiszen foglalkozik vele az újság, a TV és az internet.

– Engem például egy ilyen alkalom után keresett meg egy ruházati cég, ahol aztán három évig dolgoztam, majd jött a többi felkérés. Arra azonban ügyelni kell, hogy melyik ügynökségben lehet megbízni. Meg kell nézni a honlapjukat, el kell olvasni a véleményeket, meg kell kérdezni másokat. Nagyon sok a lehúzás, ahol pénzt kérnek, de haszontalan, amit cserébe nyújtanak – figyelmeztetett Eszenyi Eszter.

Belekóstólnál a szépségipar csillogó világába?

Még lehet jelentkezni a Tündérszépek 2022 mezőnyébe: többfordulós, országos versenyünkkel valóra válhatnak a vágyai azoknak a hölgyeknek, akik eddig még csak álmodoztak arról, hogy mindenkinek megmutassák a szépségüket, kihozzák magukból a legtöbbet. Jelentkezz még ma!