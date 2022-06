Milyen a jó napszemüveg?

Mivel nem csak divatkellékről van szó, hanem a szemünk védelméről is, a napszemüveg kiválasztásánál az első és legfontosabb szempont a minőség. Érdemes rögtön az UV 400-as jelöléssel ellátott szemüvegek között keresgélni, hiszen egyedül az ilyen lencsék nyújtanak megfelelő védelmet az UV sugárzással szemben.

Az UV védelem mellett fontos az is, hogy a lencse hibátlan, kontrasztos képet adjon és kiszűrje a káprázó, erős fényt, valamint hosszú távon is pihentető legyen viselni. A Carrera polarizált napszemüveg egy jó példa, hiszen a polarizált lencse a vízszintes irányú és a visszaverődő erős fénysugarakat is szűri.

Sportos, elegáns, trendi - napszemüveg Carrera stílusban

A világ leghíresebb márkái közé tartozó Carrera napszemüveg nagy múltra tekint vissza. Az 1956-ban alapított ausztrál cég a Carrera Panamericana országúti rally után kapta nevét és kezdetben motorkerékpár- és sí bukósisakokat gyártott. A termékpaletta később kiegészült sport-, optikai- és napszemüvegekkel is, melyek szinte minden jelentős sporteseményen láthatók voltak.

Forrás: eoptika.hu

A márka számára a legnagyobb áttörést a világhírnév irányába az Opyl hozta. Ezt a rendkívül tartós, könnyű és hipoallergén anyagot a céget alapító Wilhelm Anger 1964-ben szabadalmaztatta. A legtöbb csúcskategóriás napszemüveg a mai napig ebből az anyagból készül.

Visszafogottan férfias és sportosan nőies

A Carrera férfi napszemüveg kínálatában a sportos fazonok mellett mostanra helyet kaptak a trendi és elegáns fazonok is, melyek a visszafogottabb és kifinomult formavilágnak köszönhetően kiválóan feldobják a formális öltözéket. Öltönyhöz, sportzakóhoz vagy egy lezser pulóverhez is nyugodtan fel lehet venni, mert nem hivalkodó.

A tervezők ügyeltek arra, hogy a Carrera női napszemüveg fazonok között ugyanúgy fellelhetőek legyenek a sportosan elegáns, és a nőiesen extravagáns megoldások is. Ezek a modellek kevésbé visszafogottabbak, mint a férfi változatok, de ugyanúgy megvan bennük az a kifinomultság, ami a professzionális megjelenéshez elengedhetetlen.