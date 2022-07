A csemegekukorica a nyár kedvence, egy gond van csak vele, hogy a legnagyobb kánikulában kell főzni belőle. Strandon fogyasztva, vagy a szabadban grillezve viszont nagyon kellemes időtöltés. Ahol van kiskertje a családnak, ott biztosan van néhány tő csemegekukorica is. Vagyis ennek a csemegének a termesztéséhez mindenki ért. Ha szerencsések vagyunk, és időben vetettük el a csemegekukoricánkat, akkor július elejére be is érett.

Hazánk Európa legnagyobb csemegekukorica-termesztője, mégis kevés figyelem övezi ezt a növényt. Világszinten is csak az Egyesült Államok előz meg bennünket, ahol hatalmas kultusza van az édes csemegekukorica fogyasztásának. Az utóbbi években a hazai termelés és a piaci kereslet egyensúlyba került, alig ingadozik, hangzott el egy közelmúltban megtartott növényvédős rendezvényen. Nagyobb hazai termésbővítésre akkor lenne lehetőség, ha más termelőknél hatékonyabban tudnánk a kukoricát termelni és feldolgozni. Ebből a szempontból jelenleg kedvező, hogy a franciákénál olcsóbb a mi előállításunk. A lengyeleknél az utóbbi évek időjárása, míg a szerbeknél gazdasági problémák miatt visszaesőben van a csemegekukorica termelés, ugyanakkor Oroszország igyekszik önellátó lenni, számolt be róla az agrarszektor.hu.

Hazánk Európa legnagyobb termesztője (Fotó: M. K.)

A csemegekukoricát majdnem mindenki szereti, korra és nemre való tekintet nélkül, abban viszont vita van, mennyi ideig kell főzni Megpróbáltuk a piaci árusok ajánlását is betartani: többen is bizonygatták, hogy elég neki negyed óra a forrás után. Nekem ez sajnos nem vált be. A szemek nem lettek puhák, így maradtam a saját bevált módszeremnél: a főzővízbe egy kevés cukrot (nem sót) teszek és negyven perc forrás után kész a kukorica. Ekkor kell megsózni a csöveket.

A nyár egyik kedvenc csemegéje, sokan imádják, de azt már kevesebben tudják róla, hogy mennyire egészséges. Fogyasszunk minél többet belőle ilyenkor, amikor szezonja van. Magas a rosttartalma, sok benne a magnézium, mangán, foszfor, C- és B-vitaminok. Folsav tartalmának köszönhetően energiával tölti fel a szervezetet. A narancssárga gyümölcsök és zöldségek általában tartalmaznak beta-cryptoxanthint, ez a vegyület segít a tüdőrák megelőzésében. A kukorica szinte száz százalékban telítetlen zsírsavakat tartalmaz, emellett fellelhető benne az E-vitamin, mely növeli a vér oxigénszintjét, és csökkenti a koleszterinszintet.