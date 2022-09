Manapság divatos dolog a tetoválás, Udvari Mónika története azonban nem szokványos és nem is csak rajzol a bőrre, sokszor gyógyít a munkájával. A történetét mondja el ő maga.

- Tanulmányaimat itt a faluban kezdtem általános iskolában majd édesapám kérésére a bonyhádi Perczel Mór közgazdasági iskolában folytattam. Nagy álma volt hogy könyvelő legyek, de a középiskolában már eldöntöttem nem nekem való az irodai munka, mivel ember centrikus vagyok és imádok kommunikálni. Így az iskola befejezése után a szekszárdi Ady Endre iskolában tanultam kozmetikuskent. Nem volt kérdés hogy ez az én utam.

Udvari Mónika. Beküldött kép.

- Lassan húsz éve dolgozom kozmetikuskent és imádom a munkám. Öt évvel ezelőtt úgy döntöttem kipróbálom magam egy új területen is. Felkerestem Szlovákiában a számomra legképzettebb és legszimpatikusabb oktatót, és kitanultam tőle a tetoválás minden csínját. Azóta számtalan képzésen vettem részt és folyamatosan tanulom a szakmát. Ebben az ágban nincs olyan hogy tudom. Mindig képezni kell magunkat mivel mindig új trendek vannak.

- Az első tetoválásokat egy kedves barátnőmnek készítettem közvetlen az iskola után. Úgy éreztem mintha mindig ezt csináltam volna. Mindig rendkívül óvatosan precízen dolgozom hiszem munkáim határoznak meg engem is. Mindenkinek megvannak a sajátos módszerei. Összehasonlítani nem lehet két szakember munkáját.

- Személy szerint én szívvel lélekkel dolgozom, így nekem a munkám a hobbim, nem dolgozni járok, hanem alkotni. vendégeim számára mindig a legmegfelelőbb és legelőnyösebb munkát próbálom elvégezni. Tudom, a megyében sokan tetoválnak , és vannak köztük nagyon neves mesterek is, csodaszép munkákkal. Nem szégyen egymástól sem tanulni.

Beteg embereknek is segít a tetoválás

Versenyre most indultam először, a mesterem szólt hogy induljak mert verseny érett a munkám, így kerültem ki Pozsonyba a nemzetközi versenyre. Felejthetetlen élmény volt számomra és szívből örülök neki, az ezüst érem nagyon megtisztelő volt számomra. Álmomban sem gondoltam hogy egy nemzetközi versenyen a nevem hallani fogom. Rengeteget tanultam a versenyen is, többek között: alázattal fegyelmezetten szabad csak dolgozni. Számomra már az helyezés volt hogy ott lehettem. Rengeteg új ismeretségre tettem szert.

A jövőre nézve rengeteg tervem van. Mivel nagyon szeretek segíteni embereken, így szeretném kitanulni a vitilligot, a heg, a haj tetoválását. A vitiligo a bőr festékhiányával járó betegség. A célom, hogy olyan embereknek is tudják segíteni akiknek bármi probléma alakult ki az életük során. Boldog vagyok ha a vendég elégedett. Rengeteg beteg embert tetováltam már eddig is, volt hogy együtt sírtunk, miközben a betegségéről beszélt. Ha nekik is tudok segíteni, ennél nagyobb öröm úgy gondolom nem kell.