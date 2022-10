Az idei téli gyerek-női-férfi divat elérhető darabjai hasonlók, ám az anyagok textúrája, egy-egy minta, szín, a ruhák hosszúsága közti különbségek egyedivé és trendivé varázsolnak mindenkit, sőt, a divatozó családtagok közös megjelenése kifejezi összetartozásukat is.

A hölgyek bátran viselhetik a hosszú kockás ingdzsekit, a steppelt, a pufi, a pehely és plüssdzsekit, a bomber és motorosdzsekit. A gyapjúkeverék, a túlméretezett ballon -, twill-és a megkötős övvel rendelkező kabátokban elitekké válnak. Sláger a női kardigán, a kötött pulóverek, a garbók és a mellények - mindegyikből a túlméretezett is igen divatos. A női szoknyákból is bőséges a választék.

A férfiaknál divat a pufi-, a bomber, az orkán-, a nejlon-, a baseball- , a polár-, aszéldzseki, a bélelt farmerdzseki plüssgallérral, a párnázott ingkabát, valamint a plüss kargómellény, a szűk fazonú garbó, a cipzáros kardigán, a kötött kapucnis felső.

A lánygyerekeknek a plüss-, a polár- és a kapucnis pufidzsekit, nejlonparkát ajánlják, mellé a kötött pamut-, a zseníliapulóvert, a dzsörzé- és melegítőfelsőt.

A fiúgyerekek számára a vízálló - és vízlepergető polárdzseki, a kapucnis parka a megfelelő. A cipzáros kötött pulóver, pamutdzsöré felső, pamutflanel ing és melegítőfelső szintén divatosak.

Sapkában, sálakban találhatunk a kötöttől szőrösig a pomponosig szinte mindent - usanka jellegű orosz sapkát is. Kesztyűben divat az ujjatlan, a kötött, az egyujjas, a polár, a bőr, a plüss, a gyapjú. A sálak pedig nagyméretűek vagy cső formájúak, van köztük szövet- , kötött.

A csizmák közt a Chelsea csizmát, a melegen bélelt, szőrös csizmát, katonai bakancsokra emlékeztetőket ajánlanak - továbbra is.

A hatvanas években ez volt a divat

A Tolna Megyei Népújság, 1963. augusztus 3.-ai számában írtuk: "A kabátmodelleket a magas nyak és az "orr-rejtő" gallérok offenzívája jellemzi. A kabátokat bőségesen bélelték. A sapkák, kucsmák valóságos orgiát ültek. A téli divat elengedhetetlen kelléke a csizma. A sevro és a szarvasbőrcsizmák egészen a térdig magasodnak, ezzel szemben a sarok kicsi - viszont hosszú a divatos esernyő. Ami a vonalat illeti, nincs lényeges változás. Továbbra is a princeszvonal vezet, a felső rész "lágyabb" az öv alatt a csípőig csúszik le és a nappali ruhákról eltűnik a dekoltázs. A váll szélesedik, ismét szerepet kap a válltömés, ez az idei téli divatnak igen fontos vonása. Végül minden ruhának van ujja, még az estélyi ruháknak is. A szoknyák hosszúsága nem változik. Az idei párizsi divat a vastag szöveteket, puha és a plasztikus tweed-anyagokat, a teveszőrszöveteket, a halszálka mintákat szereti. Kevesebb lesz a kétrészes kiskosztüm. A kalapok az idén betakarják a fület, elrejtik a hajat."

A hetvenes évek és a kényelem

Tolna Megyei Népújság, 1978. június 16.: "Az őszi-téli divatban igencsak megszaporodtak a kényelmes, lezser holmik. (...) Irigylésre méltóan könnyű bennük a mozgás, nem szorítanak, nem változtatják meg a test vonalait, puhák és melegek. (...) A hosszú kabátok bővek, széles vállúak, sokszor kapucnival. Sok rajtuk a szegés, pántozás, tűzés. A rövid kabátok egyenes hatásúak, derekukban és aljukban befűzött pánt biztosítja a melegtartást. Nagyon divatos a buggyos blúzon, amely már a nyári blúzok modelljeit is befolyásolta. Aljában befűzött pánt van, és akármennyire is divatos, nagyon előnytelen az alacsonyabb, erősebb csípőjű termetre. Divat a mellény, a bő szárú, alul összefogott nadrág, a nagyon bő szoknya és a nadrágszoknya. A férfidivat hasonlít a nőire, azzal, hogy még hangsúlyozottabban lezserek a vonalak: ráadásul a kalapok is alapos reform alá estek. A régi, formázott posztó helyett kabátszövetből készült - nem találok jobb szót rá - sisakot viseltek a divatbemutató férfiújai. Mókás volt, de nem nevetséges."