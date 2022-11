A Dűne című film főszereplője, Paul Atreides (Timothée Chalamet) már szinte a film elején megismeri sorsát: a legenda „Az Egyetlen”-ként emlegeti, aki világok uralmára fog törni. A helyszín, a jelmezek, a karakterábrázolások és a palota intrikái is eléggé emlékeztethetik az embert a Csillagok háborújára, még akkor is, ha az eredeti regényt több mint egy évtizeddel George Lucas színre lépése előtt írták meg. Az Arrakis ellenséges környezete a Tatooine-ra emlékezteti a nézőt, a Shai-Hulud pedig a Sarlaccot idézi.

Meglepő, de a Dűne-saga első részében Denis Villeneuve rendező igazán jól össze tudta sűríteni egy hatalmas regény epikus terjedelmét, még akkor is, ha a történet fele még hátravan. A film a regény legkritikusabb elemeit narratívába foglalja, amely igazán jól működik. Az 1984-es változathoz képest, ez a film sokkal inkább átfogóbbnak bizonyul a regény eseményeit illetően.

A film zenéjét az Oscar-díjas Hans Zimmer szerezte, akinek nevéhez olyan filmzenék kötődnek, mint a Gladiátor vagy a Karib-tenger kalózai, hogy csak néhány mesterművét említsem. A Dűne is ezek közé tartozik, amiért Zimmer az 1995-ös Oroszlánkirály után immár második Oscar díját zsebelhette be 2022 februárjában. Már egy előzetest megnézve, ezzel a zenei aláfestéssel is könnyedén kedvet kaphat hozzá az ember, hogy egy ilyen sejtelmes világba csöppenhessen.

