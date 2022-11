Az őszi időjárásnál nincs is alkalmasabb arra, hogy megismerd és bejárd Magyarország legszebb helyeit. Ilyenkor még kellően jó idő van ahhoz, hogy gyalog, de akár két keréken túrázz egy hatalmasat és kiszakadj a rohanó mindennapokból. Milyen úticélokat érdemes mindenképp beiktatni, amíg ragyog a nap és a természet a szemed láttára átalakul? A legjobb tippeket itt találod!

Barangold be ősszel a bakancslistás kirándulóhelyeket!

Ha szeretsz túrázni, akkor biztos, hogy neked is van egy saját bakancslistád arról, hogy évről évre milyen helyeket szeretnél bejárni. Bár tavasszal is szuper élmény bakancsot húzni és nekivágni a nagyvilágnak, de a hidegebb hónapok kezdetén még több emlékezetes pillanattal gazdagodhatsz.

Őszi kirándulóhelynek érdemes olyan úticélt választani, ahol a kilátást, sétát a bokrok és lombkoronák csodálatos színei még élvezetesebbé teszik. A Bükk-fensík körtúrája nagyszerű lehetőséget biztosít a feltöltődéshez még azok számára is, akik a könnyedebb gyalogtúrákat szeretik. Hosszabb utat kell ugyan bejárni, de a szintkülönbség elenyésző, cserébe pedig a látvány egészen elképesztő.

Ha viszont egy kicsit nagyobb kihívásra vágysz, akkor az egyszer biztos, hogy a Visegrádi-hegység legnépszerűbb hegyéről neked is látnod kell a panorámát! Bár a Prédikálószékhez vezető túra sem egy teljesíthetetlen táv (csupán 15 km), viszont a kilátótornyot csak akkor ajánljuk, hogyha nincs tériszonyod.

Fontos tudni, hogy több útvonalon is eljuthatsz a kilátóhoz, így ha kedved tartja, extrémebb terepet is választhatsz!

Ismerd meg a Balaton őszi hangulatát!

A balatoni látnivalóknak egészen más hangulatuk van, ha nem a turistaszezon közepén nézed meg őket. Itt az idő, hogy a magyar tenger és környéke ne csak a lángossal és a strandolással legyen egyenlő, hanem néhány nevezetességgel is.

Kultúrpercekért vagy rossz idő esetén látogass el a Keszthelyen található Festetics-kastélyba, ami annyi csodát rejt, hogy körbejárása akár egy napot is igénybe vehet. Egy kis időre részese lehetsz a 18-19. századi főúri mindennapoknak, miközben egy vadászati- és vasútmodell-kiállításba is betekintést nyerhetsz. Ez azonban még nem minden, a kastélykert is fantasztikus. Rengeteg egzotikus növény található benne, az élmény felér egy arborétum körbejárásával.

A történelmi helyszínek rajongójaként a Szigligeti vár és a Cseszneki vár is kiváló kirándulóhely, amiket elsősorban a szép panorámájuk miatt ajánlunk. Különleges élményt biztosíthat még a Tapolcai-tavasbarlangban való csónakázás vagy a zalaszántói, hófehér buddhista szentély, a Béke-sztúpa.

Tudtad? A Béke-sztúpát Európa egyik legnagyobb buddhista szentélyeként tartják számon.

Kirándulj két keréken!

A gyaloglás nem mindenkinek nyújt kikapcsolódást. Ha te is inkább a bringát vagy a motort választod útitársadnak egy kirándulás alkalmával, akkor célszerű olyan helyek mellett döntened, ahol adottak a körülmények egy “kétkerekes” túrához. Például: vannak jó minőségű útszakaszok és kialakított biciklisávok, a motoros útvonalak korlátokkal szegélyezettek, stb.

A Balaton után az egyik legnépszerűbb célállomás Velence. A körülbelül 30 km-es Velencei tó-kör mindenki számára biztonságos közeg, hiszen a település infrastruktúrájának kialakításakor a túrázók és kirándulók igényeit is számításba vették. A nagyszerű látvány, azonban nem minden, ha érzel magadban plusz erőt, akkor a hosszított kört is letekerheted, ami 13 km-rel jelent nagyobb távot.

Motoros túrák Magyarországon? Bőven van rá lehetőség! Kanyargós utakért és fantasztikus panorámáért nem is kell messzire menni, a Mátra felé és a Dobogókő irányába is bátran elgurulhatsz. Kitérőként olyan nagy hírű, történelmi múlttal rendelkező magyar városokat is útba ejthetsz, mint Eger, Esztergom vagy Visegrád.

Szívesen túráznál, de a fűtési szezon kezdetén nem mersz nagyobb kiadásokat vállalni? Egy kis összegű kölcsön ideális megoldás lehet.