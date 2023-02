A fiatal korosztály 2023-as sminkdivatjával kapcsolatban Balaskó-Portás Brigitta Emese nagykónyi kozmetikus, sminktetováló elmondta, hogy a hétköznapokon alapozót használnak, hangsúlyozzák a szemöldöküket és a szempillájukat. Arra figyelnek, hogy az alapozó színárnyalata ne térjen el az arctónustól a nyak területén.

Elmondta, az üzletekben lehet találni nagyon jó színezett hidratálókrémeket, azok közül érdemes az olajmenteset választani. Nyugodtan lehet sminkelni hétköznapokon, nem kell attól tartani, hogy emiatt problémás lesz az arcbőr, jó termékeket kell használni, és esténként lemosni a festéket. A műszempillával kapcsolatban elárulta, hogy hasonlóan a műkörmökhöz, ha valaki egyszer felrakatja, már nehezen tud erről lemondani.

– A fiatalok imádják az extrém hosszú fekete szempillákat. A harminc év felettieknek azonban már a természetesebb hatásúakat ajánljuk. Nekik a szem formájához illő szempillaívet választunk, így a pilla felveszi a szem formáját – tette hozzá. Gyakori, hogy a kozmetikusok tusvonalat húznak a szempilla töve felé, amellyel dúsabb hatást érnek el.

A tini korosztálynál jellemző, hogy "idősíteni" szeretnék magukat, vagyis minél jobban hangsúlyozni szeretnék a nőiességüket. A szemöldökük különösen fontos a számukra, hogy jó vastag legyen: beszappanozzák, felfele fésülik és vaxszal kiemelik. Ez addig tart, amíg víz nem éri. A kozmetikákban laminálás technikával oldják meg, hogy ez a szemöldöktípus tartós legyen.

– A fiatal korosztály a ceruzát egyértelműen elutasítja. Azonban szeretik a szemöldöktetoválást, azon belül is a lágy, púderes vagy szálazott szemöldököket – mondta. Kifejezetten igénylik a száj feletti rész gyantáztatását, sőt az arcgyantát is, még a fülük alatt is gyantáztatnak, nehogy megcsillanjon a fényben a piheszőrük.

A fiatalok elutasítják a hétköznapokon a rúzst, tapasztalata szerint kifejezetten utálják a szájfényeket. Általában ajakápolót használnak. Különleges alkalmakra pedig egyértelműen mattszínű rúzsokkal és egy kis pirosítóval egészítik ki sminkjüket.

Kollár Kinga simontornyai kozmetikus lapunk kérdésére elmondta, hogy típusfüggő kinek milyen smink áll jól. A fiatalok a szolid sminket szeretik, a szépségiparban, a bankszférában, a vendéglátás területén dolgozóknak azonban már ajánlják az extrémebb arcfestést. Elmondta, hogy egy-egy adott sminket általában a személyiséghez igazítanak, fontos, hogy kinek mi áll jól.