A beszélgetés során kiemelte, hogy az egyesület és a Völgységi Múzeum között létrejött együttműködésnek köszönhetően – Pécs után – Bonyhádon is teret kapnak azok az élménypedagógiai programok, amelyek által minél több gyermekkel és középiskolás fiatallal szeretnék megismertetni a természettudományos, valamint a műszaki tantárgyakat. Ezzel párhuzamosan tudománynépszerűsítő tevékenységet is végeznek: példaként a nemrégiben zajlott Nők a Tudományban című nyitókonferenciájukat említette, amelyen az egyesület elnöke, dr. Balázsi Katalin is részt vett.

Jerkovicsné Stefán Klára. A szerző felvétele.

– Társadalmi, gazdasági és még megannyi oka van annak, hogy a korábban említett arányszám alacsonyabb az európai, vagy a világviszonylathoz képest. Ugyanakkor már van hozadéka az egyesület és a vele együttműködő szakmai szervezetek, intézmények több évre visszanyúló, tudománynépszerűsítő munkájának, hiszen egyre több fiatal hölgy választja hivatásának a műszaki, tudományos pályát – világított rá Jerkovicsné Stefán Klára. Aki érdekességként elmondta, hogy a tojáshéjból történő csontpótlás, vagy éppen a Gripen típusú repülőgépek kipufogójának kerámiával történő bevonása magyar hölgyek innovációja.

Erről és még számos érdekességről mesélt a beszélgetés során a Nők a Tudományban Kiválósági Díjjal kitüntetett Jerkovicsné Stefán Klára, aki korábbi és jelenlegi munkája során is mindent megtesz a természettudományok, valamint a kapcsolódó felsőoktatási képzések népszerűsítéséért. Vezető szerepet vállalt a Nők Nehezített Pályán rendezvénysorozat és a Nők a Tudományban konferencia szervezésében és lebonyolításában, emellett pedig két kisgyermek édesanyjaként is jó példával jár elöl.

