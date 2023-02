A 6. szemeszter első előadását február 20-án 17 órától láthatják a nézők a Pécsi Tudományegyetem YouTube csatornáján. A robotsebészet elterjedésével kevesebb a műtéti szövődmény, lerövidül a lábadozási időszak és csökken a kórházban töltött napok száma. A sebész, gasztroenterológus, egyetemi docens a Pluszosok Egyetemében bemutatja, hogyan jutott el idáig a robotsebészet, és mire számíthatnak a betegek, ha robot „keze” alá kerülnek.

Fotó: Univ Pécs/Csortos Szabolcs

Az idén ismét számos olyan témát választottak a szervezők, melyek szinte mindenkit érintenek. Szó lesz az elhízásról, mint járványról, a kóros és természetes autoimmunitásról, és terítékre kerülnek a koraszülöttség társadalmi és orvosi vonatkozásai is. Pénzügyi szakember nyújt segítséget abban, hogy a kialakult inflációs és energiaár-helyzetben milyen okos megoldásokkal lehet egy háztartás gazdálkodását javítani. Ebben a szemeszterben a villamosenergia-ellátás lehetőségeiről és a nukleáris villamosenergia-termelés szerepéről is szó esik majd. Természetesen a művészet is helyet kap a sorozatban, így a nézők megismerhetik Pécs vizuális művészeit.

Az előző öt félév 36 adásában neves tudósok, közéleti személyiségek, egyetemi kutatók szerepelnek. A műsornak több mint 400 regisztrált résztvevője van az ország minden pontjáról, sőt, több kontinensről. A vállalkozó szellemű nézők az előadásokat követően félévzáró tesztet tölthetnek ki, majd tanúsítványt is kapnak a Pluszosok Egyeteme félévének elvégzéséről.

A 2022/23-as tanév tavaszi szemeszterének tervezett előadásai:

Február 20. 17:00 Dr. Papp András: Robotsebészet: Út a jövőbe

Március 6. 17:00 Prof. Dr. Katona Tamás János: A villamosenergia-ellátás lehetőségei és a nukleáris villamosenergia-termelés szerepe

Március 20. 17:00 Prof. Dr. Molnár Dénes: Az elhízás járványa

Április 3. 17:00 Dr. Kuti Mónika: Inflációkezelés a háztartásban

Április 17. 17:00 Prof. Dr. Berki Tímea: Természetes és kóros autoimmunitás

Május 8. 17:00 Prof. Dr. Aknai Tamás: A vizuális művészetek Pécsett

Május 22. 17:00 Prof. Dr. Tulassay Tivadar: A koraszülöttség társadalmi és orvosi vonatkozásai

A korábbi előadások itt tekinthetők meg: YouTube - Pluszosok egyeteme