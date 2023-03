A melegedő természet, a tavaszi langyos szellő és a napsütés hihetetlenül pozitív hatással van a kedvünkre. Ekkor sokkal inspiráltabbak vagyunk, könnyebben csapunk bele bizonyos dolgokba, mint a szürke, téli mindennapokon. Nem csoda tehát, ha tavasszal esetleg megugrik a fodrászt meglátogatók száma.

Az ember folyamatosan új hajstílusok után kutat, de tavasszal még inkább megnő az igény a hajkoronák formálása iránt, hiszen amit korábban sapka, kapucni takart, az a jó idő eljöttével megújulásra, szépítésre vár. A hajunk hatalmas szerepet játszik arcunk formálásában, de az egész megjelenésünket nagyban meghatározza. A hajviselet tavaszi átalakítása nemcsak a fiatalokra, hanem az idősebb korosztályra is ugyanúgy jellemző, s nemcsak a nők, hanem a férfiak is előszeretettel ülnek be a fodrászszékbe, hogy frizurájukkal pezsdítsék fel kinézetüket.

Számos módon megújíthatja az ember hajviseletét: egyesek befestetik, mások frufrut vágatnak, de sokan teljes stílusváltásba fognak, és hosszú fürtjeiket egészen rövidre vágják. Akik ezt a megjelenést választják, igazán trendi frizura viselőivé válnak, ugyanis ebben az évben tovább hódít a rövid, tépett, a ´90-es és kétezres évekre emlékeztető hajkorona, emellett a bob számos változata is, az egész rövidtől a vállig érőig. A rövid haj a meleg beköszöntével egyébként is sokkal népszerűbb, hiszen az friss megjelenést kölcsönöz, továbbá az arcot keretező frufruk is újra divattá váltak.

A megújulás persze értelemszerűen nem csak teljes átváltozással érhető el, számos alkalommal az is nagy változást eredményez, ha kitörünk a megszokott hajviseleti buborékunkból. Akár saját kezűleg is remek tavaszias külsőt teremthetünk magunknak, különféle csatokkal, hajdíszekkel, fonatokkal dobhatjuk fel külsőnket.

Varga Dóra

Varga Dóra a teljes természetesség híve. Nála szóba sem jöhet festés vagy hőt igénylő hajformázás a mindennapokban, azonban ahogy közeleg a jó idő, egy egészségügyi hajvágást mindig megejt, felfrissítve ezzel hosszú hajkoronáját. A haját imádja befonva hordani, és az arcánál lévő tincsekkel is mindig trükközik valamit a változatosság kedvéért.

Vajda Klementina

Vajda Klementina szeret tavasszal könnyen kezelhető hajat csináltatni magának, amit nem kell gön­dö­ríteni, vasalni, formázni. Személy szerint a rövid hajat részesíti előnyben, amiből tavasszal sokszor még vágat picit. Hajszínben a padlizsánt kedveli, hiszen az minden évszakban divatos. A csatokat, kiegészítőket nem díjazza a saját hajában.

Markovicsné Budai Mónika

Markovicsné Budai Mónika is a tavaszi frissítő hajvágást preferálja, hiszen ekkor fellélegzik, és új erőre kap haja. A tavasz megérkezésével sokszor még egy árnyalattal világosabbra is festeti azt, hiszen ez napszítta hatást ad hajának. Sőt, néha frufruval is feldobja frizuráját, hogy némi változatosságot vigyen a mindennapokba az új évszak kezdetével.