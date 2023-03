A klub farsangi produkciója régi hagyomány, amit a Covid járvány csak szüneteltetni tudott, megszakítani nem. Az igazi társadalmi eseménynek számító előadást idén is először a csütörtök esti főpróbán láthatta a közönség, majd másnap, bállal egybekötve, a helyi művelődési házban. Ezúttal is igen figyelemreméltó volt az a kreativitás, lelkesedés, energia és a játék iránti szeretet, amivel a stáb – Csongrádi Imre, a klub elnökének vezetésével – hosszú hetek kitartó munkájával összeállította és előadta a műsort.

Tréfás kocsmai jelent is helyet kapott a műsorban (Fotó: Makovics K.)

A kétórás előadásba mintegy tizenöt, változatos műfajú produkció fért. A közönség több versnek, szólótáncnak, énekszámnak tapsolhatott. Két vendégprodukciót is láthatott a publikum, az alsós általános iskolás Tóth Csenge Luca, alias „Gumibaba” művészi táncát és a mözsi senior örömtánc csoport előadását. Természetesen a mindennapi életre is rezonáló humoros jelenetek sem maradhattak el . A „klasszikus”, de új szereposztásban előadott Juliska és Mariska számban szóba került például az ársapka, a csirke farhát, a bezárt mözsi posta és az irányszabás is: csakis előre, nem hátra. Kiemelendő, hogy a műsorvezető az immár 91 éves Laszlovszky Imre volt, és a 89 éves Izsák Károlyné, „mindenki Juliska nénije” sem hiányzott a színpadról.

A korábbi évekhez képest ezúttal talán valamivel kevesebb szó esett a szeszről és a szexről, de pikáns kiszólásokban ezúttal sem volt hiány, ahogy kocsmajelentben sem. A közönség nagy örömére.