Érdemes tudni, hogy mindenhol el lehet tévedni, ha nem ismerjük a helyszínt, ha letérünk az útról, és nincs nálunk térkép és tájoló. Ha valamiért nem találjuk a kivezető utat, akkor íme, néhány tipp, hogy hazataláljunk.

Először is célszerű felidézni magunkban, hogy hol is hagytuk magunk mögött az erdei ösvényt. Ha nem sikerül visszatérni, és még jobban elkeveredünk, akkor sokat segíthet a térkép és az iránytű, amennyiben tisztában vagyunk a használatukkal. Ha a térképen nem is sikerül eligazodni, az iránytűre tekintve legalább annyit tudhatunk, hogy melyik égtáj felé haladunk. A lényeg az, hogy mindenképp találjunk rá valamilyen csapásra, útra, mert az biztosan vezet valahová. A kirándulásra mindig vigyünk magukkal ivóvizet.

Az is hasznos, ha gyors energia-utánpótlást biztosító szőlőcukor is van nálunk. A tűző nap ellen védekezzünk napellenzős sapkával, avagy karimás kalappal. Ez a fejfedő a kullancsokat is távol tarthatja. A gyógyszertárban beszerezhető számos olyan készítmény, mely hatékony rovarcsípések esetén, ezen termékek közül is érdemes legalább eggyel felszerelkeznünk. Ha minden visszatalálási lehetőséget kimerítettünk, akkor még mindig ott van a mobiltelefon, bár az erdőben nincs mindenhol térerő. Így tehát meg kell keresni az alkalmas helyet, és akkor működik a gépezetünk, mely egyébként már a helyünket mutató térképalkalmazással is rendelkezik.

Az idei évben az ismert túrahelyek közül érdemes Tamásiba is ellátogatni, például a Dám Pont Ökoturisztikai Látogatóközpont is számos újdonsággal várja majd az érdeklődőket. Amellett, hogy az Esterházyak híres vadaskertjének történetét bemutató kiállítás újabb élményelemekkel bővült, az emeleti térben digitális ökoturisztikai élményközpont várja a családokat, ahol az oktatás-szórakoztatás eszközeivel interaktív formában ismerkedhet meg az egész család a térség természeti értékeivel.