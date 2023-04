Idén tizedik alkalommal hirdették meg a Kindl Gábor ötlete alapján szervezett speciális versenyt, amelynek célja a környezettudatos gondolkodás elősegítése, mikor a filmesekkel, környezetvédőkkel összefogva kamerával, fényképezőgéppel, de leginkább mobiltelefonnal készített filmetűdökkel ösztönzik világunk megmentését.

A szerző felvétele.

Az immár jubileumi filmkészítő verseny – amely egyfajta versenyfutás az idővel, hiszen a résztvevőknek mindössze 24 óra, azaz egy nap áll rendelkezésre a filmjük elkészítésére – mindenhol a helyi időszámítás szerinti szombaton délelőtt 10 órakor indult. Vasárnap estig pedig a világ minden tájáról a korábbiaknál több, kétszáz kisfilm érkezett a zsűrihez.

A résztvevők számát vélhetően az is növelte, hogy ez a világjáték Cannes-ban, 2021-ben elnyerte a világ legjobb rövidfilmes produkciónak járó díjat, ez a Marche du Film in Cannes. Jelentőségét pedig tükrözi, hogy fővédnöke Kőrösi Csaba, az ENSZ-közgyűlés elnöke. Védnöke dr. Szili Katalin, a miniszterelnök főtanácsadója, és mivel a versenyt a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kara és a Forgass a Földért Alapítvány közös produkcióban szervezte, annak védnöke dr. Szécsi Gábor professzor, a kar dékánja is.

A beküldött filmeket sok szakember értékelte szerte a világon, természetesen Szekszárdon is. A előválogatás után a végső döntést a Los Angelesben élő Lawrence David Foldes, az Amerikai Egyesült Államok Filmművészeti és Filmtudományi Akadémiájának tagja vezette nemzetközi zsűri hozta. A zsűri társelnöke Sandeep Marwah Oscar-díjas indiai filmproducer, rendező, az Ázsiai Film- és Televíziós Akadémia alapító-elnöke.

A verseny eredményét közölték a világgal kedden délelőtt az internetes tévéadás során. Scnhell Zsuzsanna a PTE oktatója és a civilben idegenvezető Csada Gergő, a Forgass a Földért csapatának két régi tagja köszöntötte angolul és magyarul a nézőket, s kezdetét vette a sokhelyszínes műsor.

Los Angelesből Lawrence David Foldes, Indiából Sandeep Marwah értékelte a produkciókat. A verseny művészeti igazgatója, Karl Bardosh a Tisch School of Arts New York University professzora New Yorkban mondta el, hogy hallatlan jelentőséget tulajdonít ennek a szemléletformáló versenynek, mert az emberiség jövője múlik azon, hogy sikerül-e megállítanunk bolygónk elszennyezését.

Közben peregtek a győztes rövidfilmek, és felsorolták a legjobbak közé bekerült hazai alkotásokat. Ezek, Kucsera Fruzsinától a Greynes, a Karsai Csanád Gergely vezette stáb filmje, a Time, Böröcz Máté mobilon készítettje, a 60 sec. A különdíjasok: Pálfi Andrásék Tópartja, a Zsirmon Hanna forgatta Csikkek, Jelics Miklóstól a Bright Future, Fényes Jövő, a legfiatalabb résztvevő, a hétéves Takács Huba mobilos filmje pedig a Huba mesék.

Az elő három helyezett magyar alkotás Bedő Shooters: a Ne dobd ki, ami megmaradt add továb, a Csecskedi család Wake UP!-ja és a harmadik helyezett,az Ujvárosi Áron vezette stáb Bridges of the generations című egypercese.

Nemzetközi díjat kapott Naimish Gandhi H2O-ja, a Gaurav Shah vezetésével készült Need it, és Tarun Kumar: Cleaning?.

Bardos professzor jelentette be, hogy a verseny harmadik díját a Remediate, Kevin Lucero Less alkotása kapta, második lett, mondta Stephen Mao, az Alexandra Guillossou vezetésével forgatott Forks, s végül Földes professzor közölte, hogy a két első helyezett, a Wake Up és a Don't throw away what's left, pass it on!. Ők kapják a „Shoot4Earth legjobb globális film” oklevelet és trófeát.

Az eredményhirdetést és a nyertes filmeket a You tube-on lehet megnézni.