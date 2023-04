A magasabb árak miatt sokan aggódnak, és van is alapja a félelemeknek. A gyerekek étkezése, a bérleti díjak, az állatkerti, múzeumi vagy strandbelépők díjai is növekedtek, az alapanyagigényes vakációs lehetőségek költségeiről nem is beszélve. A jelenlegi, előzetes adataink alapján egy napközis tábor átlagára 45 ezer forint lesz, míg 70 ezer forint magasságában lesz az ottalvós táborok átlagos díja – mondta el Tóth Béla, a Táborfigyelő gyermektábor-összehasonlító portál vezetője.

Tavaly nyáron harmadik alkalommal szervezett Minecraft tábort Sióagárdon a Trambulin Alapítvány (Fotó: Makovics K.)

Azonban a portál szakemberei szerint az árak emelkedése ellenére a nyári táborok iránti kereslet továbbra is erős marad. A szülők továbbra is fontosnak tartják, hogy gyermekeik élményekben gazdag nyarat töltsenek, és a nyári táborok lehetőséget nyújtanak erre.

– Azt látjuk a táborfoglalási adatokon, hogy a jelentkezések dinamikája egyezik a tavalyi rekordévvel, azaz annak ellenére, hogy növekedtek az árak, a családok mégis tudnak tábort foglalni csemetéiknek. Ennek oka lehet, hogy sokan élni szeretnének a jellemzően április közepéig érvényben lévő előfoglalási kedvezményekkel, másrészt a szülők anyagi helyzete erősebb, mint a 2017-es ugyanekkora mértékű áremelések idején – állítja a Táborfigyelő vezetője.

A nyári táboroknak számos előnyük van. A gyermekek számára lehetővé teszik, hogy új barátokat szerezzenek és új készségeket sajátítsanak el. Emellett a táborok általában tele vannak különféle szórakozási és tanulási lehetőségekkel, amelyek hozzájárulnak a gyermekek személyes fejlődéséhez.

Az árak emelkedése tehát hatással van a nyári táborokra, azonban a Táborfigyelő adatai azt mutatják, hogy az emberek továbbra is nagy érdeklődést mutatnak a táborok iránt. A szülők fontosnak tartják, hogy gyermekeik élményekben gazdag nyarat tölthessenek el, és megéljék a vakációt. A választék rendkívül széles, több mint 600 táborturnus foglalható már, köztük hagyományos, különleges és akár extrém táborokkal.