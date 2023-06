A fokhagymáról is azt gondoljuk, és nem alaptalanul, hogy élet, erő, egészség. Mert miről is van szó? Nézzük csak! A teljesség igénye nélkül néhány mondat a fokhagyma előnyeiről: „Baktérium- és vírusölő hatása is van a benne lévő allicinnek köszönhetően: bizonyos mikroorganizmusok ellen még a penicillinnél is hatásosabb. Emésztőrendszeri zavarokat előidéző kórokozók ellen is bevethető: gyomor- és bélpanaszok ellen régi házi gyógymód a fokhagymaleves. Antibakteriális hatásának köszönheti, hogy a húsok egyik fontos tartósítószere évszázadok óta, hiszen például megakadályozhatja a baktériumok által okozott súlyos ételmérgezést, a botulizmust. Vírusölő képessége miatt a bélhurut, a májgyulladás, illetve a herpesz ellen is használható. Felveszi a harcot továbbá bizonyos gombás fertőzések ellen is, ezért bőrgombák kezelésére is használnak fokhagymaoldatokat” – olvashatjuk a hazipatika.hu oldalon.

De ne köntörfalazzunk tovább, emeljük fel a fátylat, és koncentráljunk arra, miért is foglalkozunk most ezzel a remek növényünkkel. Napjainkban reneszánszát éli, hogy mindenki kertészkedik, ha másképp nem az erkélyen vagy az ablakpárkányon. Sokan a balkonon érlelt csiliből darálékot, vagy akár őrleményt is készítenek. A fokhagyma nem igazán virágládában terem, de ettől függetlenül magunk tartósíthatjuk. Hogyan is? Keressünk először egy megbízható beszerzési helyet, ahova nemcsak kiírják azt az információt, hogy magyar termék, hanem ténylegesen is az. (Erről legjobban úgy tudunk meggyőződni, ha megszagoljuk, egy kicsit megdörzsöljük – tudom, ezt az árusok nem szeretik, de én sem azt, amikor becsapnak –, és ha hazaérünk még mindig érezzük az ujjunkon a fokhagyma jellegzetes illatát – és nem szagát –, akkor helyben vagyunk.

De miként is oldhatjuk meg, hogy mindig legyen megbízható fokhagymánk a spájzban. A legegyszerűbb, ha a megvásárolt árut felfűzzük, és időnként veszünk belőle egy-két gerezdet.

