Mivel busszal is utazott aznap, a pályaudvarra is kiment, hátha valaki megtalálta és leadta. Visszament a boltokba is, ahol megfordult, de sehol nem járt sikerrel. Otthon úgy döntött, elmegy a kormányhivatalba és megcsináltatja az okmányait, hiszen nyugdíjas lévén utazáskor is szükség van rájuk.

Éppen indult volna, amikor csengettek. Két rendőr állt az ajtóban. Visszahozták az iratait, mint mondták, valaki leadta az okmányirodában. Olvasónknak határtalan volt az öröme, ezúton is köszöni az ismeretlen megtalálónak.