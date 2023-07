A KRESZ szerint a gépkocsiban 150 cm-nél alacsonyabb gyermek csak a testméretéhez és testsúlyához igazodó kialakítású gyermekbiztonsági rendszerben rögzítve szállítható. Természetesen a gyerekülés biztonsági övét minden esetben be kell kapcsolni. A gyerekek sérülésveszélye – ha a gyerek nincs bekötve a biztonsági gyerekülésbe – egy közlekedési balesetben körülbelül hétszer nagyobb, mint egy felnőtté.

Ügyeljünk arra is, hogy maga az ülés is az előírásoknak megfelelően legyen rögzítve az autóhoz. A legbiztonságosabb az ISOFIX-rendszer. Ennek lényege, hogy az ülés két ponton rákapcsolódik a karosszérián lévő fülekre, így az ülés és a karosszéria együtt mozog, baleset esetén szinte megszűnik az öves rögzítés során tapasztalható másodlagos rántás. Első ülésre csak akkor tegyünk gyerekülést, ha a légzsák kikapcsolható.

Egy többszáz kilométeres úton a felnőtteknek lényegesen nagyobb mozgásterük van – szó szerint, hogy pozíciót váltsanak. Ügyeljünk arra, hogy az öv és a váll az előírt helyeken fusson, azaz ne vágjon be a nyakba vagy a gyomorba. A nagyobb gyerekek esetén használt ülésmagasító funkciója is elsősorban az, hogy az öv a megfelelő helyen fogja a testet. A gyermekülést és az övet még indulás előtt igazítsuk meg és csatoljuk be, továbbá rögzítsük a csomagokat, hiszen egy hirtelen fékezés hatására elrepülő bőrönd súlyos sérüléseket okozhat.

Ha gyerekkel utazunk, aktiváljuk az ajtó gyerekzárát. A jellemzően az ajtó oldalában elhelyezett kis retesz arra szolgál, hogy az ajtót csak kívülről lehessen kinyitni, belülről semmiképpen sem. Ugyanilyen fontos, hogy blokkoljuk az elektromos ablakot. Az általában a vezetőülés mellett található gombbal azt akadályozhatjuk meg, hogy a vezetőn kívül más is vezérelhesse az ablakmozgató motorokat: a gyerekek így nem szoríthatják oda a kezüket, illetve véletlenül sem dobhatnak ki semmit az ablakon.

Mindig legyen megfelelő mennyiségű víz – nem cukros üdítő – a gyerek kulacsában. A légkondicionálót nem szabad túl hidegre állítani. Ha az autó belsejében mért, illetve a külső levegő hőmérséklete közötti különbség túlságosan nagy, fennáll a megfázás, sőt a tüdőgyulladás veszélye. A gyermekeket semmilyen körülmények között sem szabad bezárni és magára hagyni az autóban. A hőguta kockázatát nem szabad alábecsülni. A hosszabb utakat másfél-két óránként szakítsuk meg egy kis pihenőre, kávészünetre: ez nem csak a vezetőket „rázza fel”, de a gyerekeknek is jót tesz, ha egy kicsit szaladgálhatnak.

A kicsik többnyire nem szeretnek megválni a plüssállatuktól. Elkerülendő, hogy a padlón kössenek ki, - és ezért a segítségünket kérjék - tanácsos ezeket rögzíteni pl. a gyereküléshez. A kicsit nagyobbaknak már lejátszhatunk meselemezt, hangoskönyvet, adhatunk a kezükbe kifestőkönyvet vagy mágneses úti-puzzle-t, társasjátékot. A tablet vagy a DVD-lejátszó sem ördögtől való, ha nem a gyerekre bízzuk a tartalom kiválasztását. Jól bevált megoldás a könyv vagy a rejtvényújság, és persze mi is játszhatunk a gyerekkel: ki számol össze többet a tavaly július elseje óta kiadott új rendszámokból?

Az Európai Egészségbiztosítási Kártyát a kormányhivatalok ingyenesen állítják ki, de emellett néhány ezer forintért érdemes utasbiztosítást is kötni, lehetőleg assistance szolgáltatással egybekötve. Ez különösen akkor jöhet jól, ha az autónkkal történik valami. Útközben kérhetik a kötelező-biztosítás meglétét igazoló nemzetközi zöldkártyát, a biztosítónk ezt kérésre ingyenesen kiállítja.

Soha ne legyen rá szükség, de egy kisméretű porraloltó készülék elfér a csomagtartóban. Ugyanez vonatkozik a láthatósági mellényre is. Ahány utas, annyi mellény – az utastérben, pl. az ülések zsebében tárolva. Legyen nálunk elakadást jelző háromszög, izzókészlet, elsősegély-doboz, fényvisszaverő mellény (utasonként egy darab az utastérben.) A vontatókötél és a bikakábel nem sok helyet foglal, de ha szükség van rá, mással nehezen váltható ki - tegyük be a csomagtartóba!

Ha a szezon kezdetén eddig elmaradt a légkondicionáló tisztítása/fertőtlenítése, utazás előtt mindenképpen gondoskodjunk erről egy szakszervizben, elkerülendő a fertőzéseket, illetve a légiósbetegség kialakulását. De a klímafertőtlenítésen átesett autók légkondicionáló berendezését havonta egyszer abban az esetben is indítsuk be, ha nincs rá szükség; ezzel elkerülhető a rendszer bepenészesedése, és a tüdőgyulladást okozó baktériumtörzsek elszaporodása. A pollenszűrő cseréje nem nagy költség, és nem csupán a szálló virágportól védi az utasteret, de a levegőben keringő egyéb, szemmel nem látható apró szennyező anyagoktól is.

Szinte mindegy, mennyire óvatosan vezetünk, és hogy betartjuk-e a fenti tanácsokat, ha elhasznált, kopott vagy az évszaknak nem megfelelő gumiabroncsok miatt az autó nem engedelmeskedik. A nyári abroncsok esetén az ajánlott minimális profilmélység 3 mm.