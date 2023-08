Palotás Ágnes Marcaliban nőtt fel, ott fertőződött meg a sütés-főzés tudományával és a zenével egyaránt. Miközben a szülei napközben dolgoztak, őt a húgával együtt a nagymamára bízták.

– A nagymamánk igazi falusi gazdasszonyként mindig sürgött-forgott a konyhában. Mindennap valamit gyúrt, hol tésztát, hol kalácsot, vagy épp tortát sütött; a szoknyája körül buzgólkodva szívtam magamba az illatokat, az ízeket, az utánozhatatlan aromákat. Közben magyar nóta és operett szólt a kis rádióból, ezzel is örökre megpecsételve a sorsomat – meséli budapesti otthonában az operett–musical szakon végzett művésznő. A musicalnek is óriási szerelmese, de az operett közelebb áll a lelkéhez, a habitusához, a hangjához.

Öt évvel ezelőtt nehéz magánéleti válságba került. Valami új dolgot keresett, ami egy kicsit kirángatja, továbblendíti ebből. Eszébe jutott, hogy bár igazi konyhatündérként mindig és mindenfélét sütött-főzött már, de kenyeret, kelt tésztákat még sosem készített.

Palotás Ágnesnál a kovászos kenyér az alfa és az ómega. Fotó: Vajda József Attila

Palotás Ágnest a mai napig minden érdekli, a hozzáértő pékek tanácsától a nemzetközi kutatásokig, beleértve a folyamat mikrobiológiai részét is: hogyan jön létre a lisztből és a vízből a kenyér? Egy színésznek éltető közege a közönség, úgyhogy a konyhában is hajtotta a vágy, hogy megossza kenyérsütési tapasztala­tait: ma már, az énekesi fellépések mellett, Kenyérművész néven blogot ír, videókat készít. Három évvel ezelőtt tesztelésre kérte egy ősi gabonákat forgalmazó cég, ami új irányt nyitott meg, napjainkban részt vesz náluk a termékfejlesztésben is, épp a gluténmentes kovászon dolgozik.

