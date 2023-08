A nyár egyet jelent a családi nyaralással, strandolással, kirándulással, mindezek mellett azonban sokak számára hordoz kellemetlenséget is. A pollenben gazdag hónapok megkeseríthetik az allergiások vakációját, sőt, hétköznapjait is. Sokan növényspecifikus diagnosztika hiányában inkább valamilyen vény nélkül kapható gyógyszerkészítménnyel próbálják meg enyhíteni a tüneteket, de fontos tudni: egy kezeletlen allergia akár allergia indukált asztmához is vezethet.

„Az allergiás folyamatokért az allergiát kiváltó allergének, döntően fehérjék okolhatók. Ezekkel szemben a szervezet immunrendszere védekezik, s a szervezetünkben ennek hatására nagy mennyiségű hisztamin szabadul fel, amely a receptorain (jelfogó egység) keresztül kiváltja a klasszikus tüneteket” – mutat rá dr. Horváth Ádám, a PTE Gyógyszerésztudományi Kar Gyógyszerhatástani Tanszékének rezidens gyógyszerésze, központi gyakornoka.

Mint mondja, az allergia tüneteit antihisztaminokkal szokás kezelni, melyek a hisztaminreceptorokat blokkolják, ezáltal megakadályozzák a hisztamin kapcsolódását, tehát csökkentik a tünetek erősségét és gátolják a tünetek kialakulását. Az antihisztamin-tartalmú készítmények már jó ideje velünk vannak: az elsők az 1940-es években jelentek meg, azóta pedig számos új hatóanyag kifejlesztése történt ezen a területen.

Az örök dilemma: vényköteles vagy a vény nélkül kapható allergiagyógyszerek hatékonyabbak?

Fotó: Picasa

„Az, hogy egy gyógyszer vényköteles vagy sem alapvetően a biztonságossága és az alkalmazása során összegyűjtött információk mennyisége határozza meg” – szögezi le dr. Horváth Ádám. Az allergia kezelésére alkalmas készítményeket különböző kategóriákba sorolhatjuk. Az első generációs (régebbi) antihisztaminok jellemzően vénykötelesek, és mert általában több mellékhatással rendelkeznek (pl. álmosító hatás, szájszárazság, szívritmuszavarok). Ezért általában véve nem használatosak az allergiás tünetek csökkentésére. A másik kategória a második generációs (modern) antihisztaminok. Ezek hatékonyabban az előzőeknél, és ide tartozik az allergiás tüneteket tapasztaló betegek által oly kedvelt vény nélküli allergiagyógyszerek többsége. Kiváltásukhoz azért nincs szükség receptre, mert sokkal kevesebb mellékhatás léphet fel az alkalmazásuk során, mint elődeiknél. A harmadik csoportba a nem antihisztamin-jellegű terápiák tartoznak, ezekre később visszatérünk.

„Nincs jelentős különbség a vényköteles és a vény nélküli allergiagyógyszerek hatásában, azonban a betegek egyéni reakciói egy-egy hatóanyagra nézve eltérőek lehetnek, így a megfelelő allergiaellenes készítmény kiválasztása akár több sikertelen próbálkozással is járhat. Ha valaki egyéb betegségre is szed valamilyen vényköteles gyógyszert, akkor mindenképp egyeztessen orvosával/gyógyszerészével a megfelelő készítmény kiválasztásának érdekében” – javasolja a pécsi Gyógyszerésztudományi Kar gyógyszerésze.

– A legtöbb vény nélkül megvásárolható allergiagyógyszer biztonságosnak tekinthető – nyugtat dr. Horváth Ádám. A gyógyszerész szerint a leggyakoribb mellékhatások közé tartozik az álmosító hatás, amely esetleg befolyásolhatja a gépjárművezetési képességet, de ez egyénenként eltér. Továbbá kerülendő az antihisztaminok és az alkohol együttes alkalmazása is.

