A műsor stábja mindössze kétszemélyes: Móczár István rendező-operatőr és Róka Ildikó szerkesztő. Valószínűleg ennek is köszönhető, hogy bensőséges, jó hangulatú forgatásaik vannak. A baráti légkör a készítők számára is nagyon fontos, hiszen a műsorban szereplők általában saját konyhájukba engedik be őket, ami már önmagában is bizalmi viszony, ez megértést, nyugalmat, türelmet kíván.

A két alkotó: Róka Ildikó és Móczár István. Forrás: izorzok.hu

A műsorkészítők igyekeznek oldani a feszültséget, amely óhatatlanul a legtöbb résztvevőben felmerül, hiszen a kamera, és így ország-világ előtt kell megmutatni főzőtudományukat.

Az aktuális rész címe: Takarékos konyha

Az Ízőrzők műsorai bővelkednek a könnyen hozzáférhető, olcsó alapanyagokból elkészíthető étkekben, hiszen a régi falusi háztartások egyik legfőbb jellegzetessége volt, hogy kevésből tudtak finomat sütni-főzni. A húsételeket is a kiadósság, a takarékosság jellemezte. Filmjeinkben akadnak olyanok is, hogy egy ételből, némi kiegészítéssel két-három fogásos menüt varázsolnak az ügyes kezű asszonyok. Mai, felbolydult világunkban egyre jobban odafigyelünk a pénztárcánkra, mégis szeretnénk tartalmas, laktató, házias ételeket tenni a család asztalára. Ehhez kívánunk segítséget nyújtani az Ízőrzők Takarékos konyhájával.

Ízőrzők – Takarékos konyha, Duna TV, 17.25