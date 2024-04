Máté Péter a bejegyzésben azt írta, a tó környékét sikerült most rendbe rakni, viszont a terület fenntartása, működtetése egyelőre megoldásra vár. Korábban erre is voltak jelentkezők, ezért a politikus bízik benne, hogy a következő időszakban az utolsó akadályok is elhárulnak, és újra rendezett, közeli kirándulóhelye lehet a szekszárdiaknak, helyszíne akár nagyrendezvényeknek is.

Máté Péter a posztjában emlékeztetett arra is, hogy a Csörge-tó mederrendezése 2010-ben kezdődött el. Akkor a szeméttelep rekultivációja során sikerült kikotorni az iszapot, és a szakemberek olyan akadókat, kidőlt fákat, bokrokat hagytak a víz alatt, amik képesek megakadályozni a későbbi orvhalászatot. Emellett kialakítottak egy kis szigetet is, amit körbe lehet majd csónakázni, így még romantikusabbá vált a környezet. Később további attrakciókkal lehet bővíteni.