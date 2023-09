Ahogy már is olvashattak róla portálunkon, ambiciózus drogkereskedővel szemben hozott elsőfokú ítéletet a Szekszárdi Törvényszék. Olvasva a bíróság által közölt részleteket, felrémlik az emberben az úgynevezett mlm-rendszerű cégek módszere, vagyis, amikor hálózatot építve szervezik be az értékesítőket és a vásárlókat. Ehhez pedig az önfejlesztés eszközeit nyújtják és a kellő motivációs forrást is biztosítják.

No, ezzel emberünk sem volt gondja, nem titkoltan Tolna vármegye első számú kábítószer kereskedője akart lenni. Végülis erre mondják, hogy kellenek célok az életben, mert azok visznek előre. Szent igaz, csak nem mindegy, hogy mi felé.