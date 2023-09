Ehhez képest arról olvashatunk, hogy világszerte ismét támad a koronavírus, hazánkban is vannak új megbetegedések. Mindezt csak tetézi, hogy egy friss hír szerint a brit földön éppen kanyaró járvány söpör végig.

Abban biztosak lehetünk – sajnos –, hogy a Csatorna nem jelent áthatolhatatlan akadályt a kórokozó számára. Ha már egyszer a távoli Afrika, avagy Ázsia mélyéből idetalált hozzánk a vész, akkor nem lesz másképp ez a közeli szigetország esetében sem.

Mit tehetünk egy ilyen helyzetben? Ha már így jártunk, hogy Noé ősapánk előzékenyen helyet szorított vírusoknak, emberre veszélyes bacilusoknak is a földi életet megmentő bárkájában.

Nos, ilyen fenyegetések közepette is talán jobb megijedni, mint félni. Már csak azért is, mert a tartós félelem önmagában is károsítja testünket-lelkünket. A lényeg tehát az, hogy ne féljünk és – csak úgy mellékesen – alapból legyen olyan erős, ép, egészséges a szervezetünk, mint a vas. Így viselhetjük el könnyedén a huszonhét féle betegségünket.

Egyébként, kétségkívül sokkal többen vagyunk így, ilyen állapotban, mint azt gondolnánk. Hiszen a találó mondás szerint egészségesnek azt az embert nevezzük, aki nem tudja, hogy beteg.