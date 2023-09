KOS

Párkapcsolatban élő:

Bolygód, a Mars október 11-ig puskaporos hangulatot szimbolizál. Nagyon vigyázzatok arra, hogy mit és milyen hangsúllyal mondotok egymásnak! Jó lenne, ha nem kapnátok össze minden apróságon. Október 12-től csökken a feszültség. Novemberben fokozódik a szenvedély köztetek. Ezt közös célok kitűzésére és pontosítására kellene használnotok.

Szingli:

Hajlamos leszel mindenkit ellenségnek tekinteni október 11-ig. Amikor paranoiás vagy, nem érdemes új kapcsolatba kezdeni, mert nem sok jó sülhet ki belőle. Október 12 után hirtelen sokat javul a helyzet, és hirtelen megnőnek az esélyeid egy izgalmas kapcsolat indulására. Majd novembertől napról napra fokozódik a szenvedély, ami kecsegetetőnek látszik.

BIKA

Párkapcsolatban élő:

Szeptemberben a harmónia tökéletesnek ígérkezik köztetek. Vedd észre, hogy ez nagy részben neked és a higgadtságodnak köszönhető! Amikor te békés maradsz, akkor a szerelmed is nyugodtabb. Október 12-től semmiképp se vedd támadásnak, amit a szerelmed mond, kér, kérdez! A Mars irritációt mutat. Holott nem erről van szó. Ekkor is a saját reakcióidat kontrolláld!

Szingli:

Azt mondják, hogy a szerelem olyan, mint egy pillangó: arra száll rá, aki nyugodt és feszültségmentes. Erre lesz példa a szeptembered. Egy szép szerelem találhat rád. Ám október 12-től a Mars próbára teszi az új kapcsolatot. Nincs világvége, ha civakodtok. Ugyanis ez az összecsiszolódás jele. Az is fontos, hogy ne akard, csak engedd az ismerkedést…

IKREK

Párkapcsolatban élő:

Az égi folyamatok szerint a kapcsolatotok erős és stabil. Óvjátok, és ne vigyétek ki a „piacra”! Vagyis őrizzétek meg az intimitást, ne osszatok meg túl sok dolgot magatokról! A közösségi oldalak veszélye ősszel tapintható lesz. Nem tudhatjátok, hogy hányan drukkolnak nektek őszintén. Novembertől a kedvesed több kihívással küzd. Támogasd, és ne oktasd ki!

Szingli:

Amikor higgadt vagy, akkor nem kérdés, hogy titkos, titkolt kapcsolatba nem szabad belebonyolódni. Azonban az idei ősz számtalan kísértést tartogat neked. Tudatosítsd, hátha könnyebb lesz nemet mondanod! Új kapcsolatra november 10-től egyre jobb esélyeket mutatnak a bolygók. Az legális, felvállalható lesz. Szóval nem kérdés, hogy érdemes megvárni…

RÁK

Párkapcsolatban élő:

Akár vannak gyerekeitek, akár nincsenek, az őszi bolygóállások nézeteltérést szimbolizálnak köztetek. Beszélgessetek sokat a gyerek témáról! Akkor is, ha tervezitek, akkor is, ha nem. A harmónia kulcsa, hogy egyet értsetek ebben. Ez korábban is így volt, de október 12-től különösen fontos. Emellett a munkád és az egészséged megőrzése is fontos.

Szingli:

Ez az ősz elő hozza belőled azt a gyereket, aki öntörvényű és szabad. Ez lesz, akinek tetszik, és lesz, akinek nem. Ha párt keresel, akkor érdemes lenne megtalálnod az egyensúlyt: legyél önmagad, de közben figyelj arra, hogy a másik mennyit tud tolerálni! Október 12-től meg fogsz lepődni önmagadon, mert sokkal határozottabban tudod felvállalni magadat. Ez jó. Kimondottan jó…

OROSZLÁN

Párkapcsolatban élő:

Mindketten hajlamosak lesztek nosztalgiázni idén ősszel. A régi emlékek felidézése jót tesz a kapcsolatotoknak, ha nem siratjátok a múltat. Visszamehettek régi kedvenc helyekre, de közben keressetek új kedvenceket is! Nézzetek egymás szemébe, amikor beszéltek egymáshoz! Egy tekintet sokszor beszédesebb, mint száz szó. Sokszor megállapítottátok már ezt…

Szingli:

A retrográd bolygók hajlamosítanak a nosztalgiázásra idén ősszel. Ettől olykor vigyorogsz, olykor törölgeted a könnyeidet. Egy filmen, egy kedves üzeneten is képes vagy meghatódni. Nincs veled baj. Az érzékenységed jó jel. Amíg kemény vagy, nem tudsz kapcsolódni, szerelembe esni. Ez a képesség csak akkor működik, ha ki mered nyitni a szívedet. Most végre ki mered nyitni…

SZŰZ

Párkapcsolatban élő:

Annyi mindenen kellett átmennetek idén, hogy jó lenne már megnyugodni, és csak egymással törődni. Ez ősszel megadatik. Föld jegyben járó bolygók harmóniát és egyetértést szimbolizálnak. Fontos lenne, hogy több időt töltsetek kettesben! Nem szabad folyton a családdal, kollégákkal, szomszédokkal, másokkal foglalkoznotok. Erősítsétek meg a szövetségeteket!

Szingli:

Úgy tűnik, hogy ősszel felhagysz a párkereséssel. Itt az ideje, hogy felismerd, hogy nem érdemes erőltetned ezt addig, amíg nem érzed jól magad a bőrödben. Az év elejei fogadalmakkal hogy állsz? Újra kell gondolnod, hogy mit vállaltál, és abból mennyit teljesítettél. Az ősz alkalmas ilyesmire. Magaddal foglalkozz, és ne akarj senkinek megfelelni! Már ettől jobban leszel…

MÉRLEG

Párkapcsolatban élő:

A szerelmed hol mosolyog rajtad, hol megijed, mert nem ismer rád. A Mars október 11-ig a Mérlegben jár, és téged felpaprikáz. Vonzó vagy, amikor dühös vagy. De cseppet sem, amikor dühöngsz. Kontrolláld a kirohanásaidat! Október 12 után könnyebb lesz felismerned, hogy mi az, amire nincs hatásod, vagyis bátran elengedheted. Ez jót tesz neked, illetve nektek…

Szingli:

A Mars október 11-ig a Mérlegben jár, ami hol felpörget, hol kiborít. Csillog a szemed, és ragyogsz, amikor bosszankodsz. De nem vagy vonzó, amikor dühöngsz. Kontrolláld a kirohanásaidat! Aki nem ismer, azt hiheti, hogy indulatkezelési problémáid vannak. Október 12 után már nem ijeszted meg a másikat. Sokkal könnyebb dolgod lesz az heveskedéssel…

SKORPIÓ

Párkapcsolatban élő:

A párod nem akar téged terhelni a saját problémáival a bolygók szerint. De te megérzed, hogy valamit titkol, és ettől ingerültté válhatsz. Idő kérdése, hogy mikor pattan ki ebből vita. Ha meg akarjátok előzni ezt, akkor beszélgessetek őszintén. Nem kell megoldanod az ő problémáit. Elég, ha jelzed neki, hogy itt vagy, számíthat rád. És kölcsönösen…

Szingli:

Téged egyszerre vonzanak a titokzatos, titkolózós emberek, és egyszerre taszítanak is. Előbbi azért lehet, mert imádod feltérképezni a másik rejtett, bonyolult lelkét. Utóbbi azért, mert bizalmatlanságnak érzed. Ez az ősz olyan régi és új embereket is hoz neked, akikkel hol a vonzást, hol a taszítást élheted meg. Kettőtökön múlik, hogy melyik lesz erősebb…

NYILAS

Párkapcsolatban élő:

Addig, amíg te régi ügyeket teszel rendbe, és visszatérsz a kályhához, a kedvesed tele van új tervekkel. Emiatt nem értitek egymást az égi folyamatok szerint. Volt már ilyen. Akkor hogy oldottátok meg? A régi hibák ugyanúgy tudnak segíteni, mint a jó megoldások. Neked most ősszel könnyebben fog menni ezeknek a felidézése. Tedd meg sértődés nélkül!

Szingli:

Ez az ősz nem az újról fog szólni neked. Bolygód a Jupiter hátrál, ami hátralépésre hajlamosít. Le kéne vonnod régi kudarcok, szerelmek, tapasztalatok tanulságait. Ha megállsz, és elemzed, hogy mit történt, óriási felismerésekre tehetsz szert. Addig, amíg ez nincs meg, nincs sok esélyed az ismerkedésre. Pontosabban van esélyed, de régi minták ismétlődhetnek.

BAK

Párkapcsolatban élő:

Végre megnyugodhatsz. A nyár igencsak megcincálta az idegeidet, és próbára tette a kapcsolatotokat. Az ősz sokkal békésebbnek ígérkezik. Lesz időtök magatokra, egymásra. Szervezzetek közös programokat! Szökjetek el hétvégenként, és kapcsoljátok ki a telefonotokat! Megy a világ nélkületek is. Utána visszavehetitek a fonalat, és folytathatjátok a dolgotokat…

Szingli:

Ez az ősz végre kiegyensúlyozottságot hoz a hektikus nyár után. Nem sok kedved lesz másokra ügyelni, tekintettel lenni. Saját igényeid lesznek fontosak. Ne félj, ettől nem leszel önző! Végre magadra is figyelned kell. Amint jobban érzed magad test-lélek-szellem szinten, megnő a népszerűséged, és egyre többen keresik a társaságodat. De ne feledd, hogy válogathatsz!

VÍZÖNTŐ

Párkapcsolatban élő:

Ijesztő lehet számodra, hogy a kedvesed váltogatja a céljait és a prioritást is. Megegyeztek valamiben, és pár hét múlva ő meggondolja magát. Az ősz azzal telik, hogy próbálod követni, érteni, alkalmazkodni. Ez egyre növekvő felszültséget szül. Időzített bombán ültök, ami a bolygók szerint október 28 vagy november 11 környékén robbanhat fel. Vigyázzatok egymásra!

Szingli:

Hullámzik benned a párkeresés témája. Hol vágysz egy megértő, gyengéd társra, hol a szabadságodat félted. Számtalan rossz példát látsz magad körül: korlátozó, féltékenykedő kapcsolatokat, szakításokat, széttépett álmokat, csalódásokat. Ezek idén ősszel kedvedet szeghetik. Nem baj. Csak akkor ismerkedj, ha bizalmat és esélyt tudsz szavazni a másiknak!

HALAK

Párkapcsolatban élő:

Túl vagytok a nehezén: nyáron többször is szakítás közelbe került a kapcsolatotok. Ha együtt maradtatok, akkor értékeljétek egymást, és hagyjátok abba a marakodást! Még szeptember 19 az utolsó próbatétel. Utána minden jel szerint egy szerelmes, szenvedélyes időszak indul. Még gyermekfogantatás sem kizárt. Persze ez függ a korotoktól és más tényezőktől is.

Szingli:

A nyár történéseit ki kell heverned. Csomó szürreális szituációba keveredhettél. Számtalan fura figurával kerülhettél kapcsolatba. Tőled függött, hogy meddig mentél el. De az biztos, hogy van min gondolkodnod ősszel. Úgy tűnik, nem sok időd lesz elemezgetni a történteket, mert októberben beléphet egy új szerelem az életedbe. Vénusz, a szerelem bolygója jelzi ezt…

