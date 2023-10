Az önbizalom növelése kulcsfontosságú az egyéni fejlődésben és a boldog élet elérésében, hangsúlyozta Tarjániné Nagy Nikoletta coach, aki saját maga is Tolnán nőtt fel.

– A pszichológia mindig is vonzott, ezért is lettem life és wellbeing coach, egészségfejlesztő – emelte ki a szakember, majd hozzátette: szerettem volna elhozni az Önbizalomnövelde programját a szülővárosomba, hogy az itt élő emberekkel is megismertessem. Szeretnénk, ha ezek az ingyenes lehetőségek minél több emberhez eljutnának. Úgy gondolom, hogy mindannyian mások vagyunk, hogy mindenkihez más a kulcs, mindenki másként tudja elérni a kitűzött célját, és hiszem, hogy mindenkiben ott az erő és képesség a változásra.

Az előadás kezdetén a coach kiemelte, hogy az önbizalom az egyéni értékelés és elfogadás alapján épül fel. Megerősítésének kulcsa az önmagunk iránti elfogadás és tisztelet. Fontos felismerni, hogy senki sem tökéletes, és mindenki követ el hibákat az élete során. Az önbizalom növeléséhez meg kell tanulnunk elfogadni saját magunkat a hibáinkkal együtt, és tisztelni önmagunkat annak ellenére, hogy nem vagyunk hibátlanok.

– A pozitív gondolkodás elengedhetetlen az egészséges önbizalom kiépítéséhez. A negatív gondolatok és önkritika lecsökkentése segít abban, hogy pozitívabb képet alakítsunk ki önmagunkról.

Érdemes minden nap időt szánni arra, hogy pozitív megerősítéseket mondjunk magunknak, és akár rögzítsük is ezeket a gondolatokat. Fontos célokat kitűzni és azokat elérni. A sikeres célok elérése pozitív visszajelzést és önbizalom növekedést eredményeznek. Ezek a kitűzött célok lehetnek kisebb lépések is, és érdemes azokat elérhető időkeretekbe helyezni. Amikor sikerül elérnünk egy célt, érezzük, hogy képesek vagyunk valamire, ami növeli az önbizalmunkat. Kiemelkedő fontosságú a hatékony kommunikáció, amihez meg kell tanulnunk kifejezni magunkat, az érzéseinket önmagunk és mások előtt is.

– Az önbizalomnöveléshez hozzátartozik az is, hogy megtanuljuk kifejezni az érzéseinket, gondolatainkat és véleményünket. Ehhez segítséget nyújthat egy kommunikációs tréning vagy coaching folyamat. A coaching során nagyon sok olyan ügyfelem van, akik elakadtak valahol az életükben, magánélet és karrier során ez egyaránt lehetséges. Őket támogatom a munkám során a pozitív életszemléletemmel, a célom egyfajta teljesség és jóllét érzéséhez elvezetni őket.

A rendszeres testmozgás, egészséges étkezés és pihenés segít fenntartani a jó közérzetet, ezáltal önbizalmunk is egészséges szinten marad. Emellett fontos, hogy mentálisan is gondoskodjunk önmagunkról, időt kell szánnunk arra, hogy pozitív élményekkel töltődjünk fel.