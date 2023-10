Az elmúlt 20 évben a duplájára növekedett a cukorbeteg felnőttek és gyerekek száma hazánkban. 2021-ben 1.100.000 felnőtt élt cukorbetegként, míg a 18 év alattiak körében 5158 diabéteszes esetet regisztráltak. Ezzel kapcsolatban dr. Bartos Tímea, az Affidea Magyarország belgyógyász szakorvosa, diabetológusa elmondta:

„A rossz táplálkozási szokások, a mozgásszegény életmód és a túlhajszolt életvitel egyaránt kedvez a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának. Ma már ez nem csak az idősebbek problémája, hiszen azt láthatjuk, hogy a gyermekek körében is gyakoribbá vált a diabétesz, részben a helytelen életmód következtében.”

Először is érdemes meghatározni a diabétesz különböző típusait: az 1-es típusú cukorbetegségnél valószínűen egy autoimmun mechanizmus következtében károsodik a hasnyálmirigy béta sejtjeinek működése, és így nem termelődik elegendő inzulin. A 2-es típusú diabétesznél ugyan a hasnyálmirigy termel inzulint, de az inzulinrezisztencia miatt a hatását nem tudja megfelelően kifejteni.

Ez a kóros folyamat évekig lappanghat tünetmentesen, de bizonyos jelek a cukorbetegségre figyelmeztethetnek: ilyen, ha a páciens sokat iszik és vizel, homályosabban lát, fáj a feje, fáradt, hirtelen indokolatlanul csökken a testsúlya, fokozottan izzad, nőknél gyakoriak a húgyúti-, nőgyógyászati fertőzések, férfiaknál is a nemiszerv gyulladása, bizonyos bőrtünetek, nem gyógyuló sebek kialakulása. A gestaciós diabétesz a várandós anyák betegsége, itt a terhesség idején alakul ki magas cukorszint, amely a legtöbb esetben a szülést követően normalizálódik.

A diabétesztípusok közül a 2-es típusú cukorbetegség fordul elő a leggyakrabban. Kialakulásában szerepet játszanak a genetikai tényezők mellett az elhízás, a magas cukor- és kalóriatartalmú ételek nagyarányú fogyasztása, a mozgásszegény, ülő életmód és a stresszes életvitel. Mivel a cukorbetegség eleinte nem feltétlenül okoz panaszokat, szűrése rendkívül fontos, hiszen nagyon komoly szövődményekkel jár a betegség.

Dr. Bartos Tímea kiemelte: „A cukorbetegek körében jóval gyakrabban fordulnak elő a szív-érrendszeri betegségek, így a szívinfarktus és stroke, valamint a perifériás érbetegségek is, amelyek súlyos esetben akár amputációval is végződhetnek. A magas cukorszint tönkreteszi az idegeket, az életvitelt rontó fájdalmas neuropáthia alakulhat ki. A szem is károsodhat, akár meg is vakulhat a cukorbeteg, illetve a magas vércukorszint a vese működését is veszélyezteti, súlyos esetben veseelégtelenség is felléphet.”

Az Affidea Magyarország diabetológusa szerint 40 év felett évente legalább egyszer érdemes laborvizsgálatot végeztetni. Akinél fokozottan fennáll a diabétesz kialakulásának veszélye, különösen fontos a helyes táplálkozás és a rendszeres testmozgás beiktatása az életvitelbe. Ma már a cukorbetegség minden típusát modern készítményekkel tudjuk kezelni (tablettás vagy injekció készítmények, szükség szerint inzulinpótlás), ezt egészítik ki az életmódbeli javaslatok. Ez utóbbi egyrészt szénhidrátszegény diétát jelent (melyet átlagosan napi 160 gramm szénhidrát bevitelre korlátoznak) illetve fontos a rendszeres fizikai aktivitás és a testsúly optimális szinten tartása.