A birsalmasajt receptje

A birsalmákat tisztára mossuk, erre kiváló megoldást jelent egy körömkefe. Kivágjuk a hibás részeket, és egészben feltesszük főni annyi vízben, amennyi ellepi. A főzési idő körülbelül 30 perc. Amikor puhára főtt, eltávolítjuk a nem kívánt részeket, magházat, azután összeturmixoljuk, és újra feltesszük főni a cukorral (egy kiló péphez 70 deka cukrot számolunk, de függ attól is, mennyire érett a birs), és legalább negyedóráig lassú tűzön főzzük.

Ha azt szeretnénk, hogy keményebb legyen a sajtunk, akkor nem árt, ha zselésítő port is teszünk bele. Az aromája és a színe miatt rakhatunk bele egy evőkanál citromlevet, fahéjat is. A sűrű masszát nem túl forrón fóliával kibélelt őzgerincformába öntjük, és hagyjuk dermedni legalább két napot. A formából kiborítva egy sütőpapírra tesszük, hagyjuk szikkadni, amíg ki nem szárad, közben megforgatjuk. Alufóliába csomagolva akár karácsonyig is eláll.