A száraz november a britektől indulva hódította meg országunkat is a Kék Pont Alapítvány kezdeményezésére, írja a Mindmegette.hu. Lényege, hogy egy teljes hónapon keresztül nem fogyasztunk alkoholt, azaz négy hétre absztinenciát fogadunk. De miért jó ez, és kinek érdemes belevágnia? Ennek és az ezzel járó egészségügyi hatásoknak jártunk utána.

A hónap első napján startoló száraz november egy igen hasznos kihívás, így nem csoda, hogy már Magyarországon is számtalan követője van. Lényege, hogy négy héten keresztül nem fogyasztunk alkohol semmilyen formában. Egy dolgot azonban fontos tisztázni!

Azok az emberek, akik komoly alkoholproblémával küzdenek, de belevágnak a kihívásba, bizony számolniuk kell azzal, hogy komoly testi tüneteket produkálhatnak. Ugyanis az alkoholbetegek ha nem jutnak hozzá italukhoz 24 órán belül, akkor komoly testi gondok jelentkezhetnek. Ilyen például a kézremegés, hányinger, szorongás, ingerlékenység, szapora szívverés, indokolatlan fáradtság, és nem utolsósorban verejtékezés. Ezek persze delirium tremensig és hallucinációig is fajulhatnak, így az ő esetükben fontos, hogy az alkoholmegvonást orvosi felügyelet mellett történjen - írja a Gyógyzóna.

Mindez persze csak az extrém kivétel, és a száraz novemberbe akkor is érdemes belevágni, ha nem vagyunk függők, és az alkoholfogyasztás nem jelent gondot számunkra.

Egészségügyi szakértők megfigyelték, hogy azok, akik legalább egy hónapra absztinensek lettek, a következő fél évben jelentősen kevesebb alkoholt fogyasztottak, és jóval kevesebb alkalommal rúgtak be arról nem beszélve, hogy az italt is sokkal könnyebben utasították vissza. Nem kell orvosnak lenni ahhoz, hogy észrevegyük; ez nem csak a pénztárcánknak, de az egészségünknek is jót tesz hosszú távon is.