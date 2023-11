Ez természetesen nagyrészt igaz, azonban a megbetegedés másik résztvevője maga a szervezet, amelyik különböző mértékben fogékony ezekre a hatásokra – mondta megkeresésünkre dr. Jakab Ferenc, a szekszárdi Fehér Agyar Állatorvosi Rendelő tulajdonosa. Ezzel magyarázható például az is, hogy az évezredek során semmilyen járvány nem pusztította ki sem az emberiséget, sem az állatvilágot, hiszen a populációk egy részének sikerült alkalmazkodnia és túlélnie, tovább örökítve ezt a képességet az utódokban.

Bizonyos – többnyire fertőző – betegségek azonban, gyakran generációkon átívelően, krónikussá váltak és képesek fellobbanni akkor is, ha nincs kívülről jövő fertőződés. A jól működő immunrendszer ezeket kordában tartja, és csak akkor jelentkezik megbetegedés, ha bármilyen ok miatt az immunrendszer gyengül. Ilyen okok lehetnek például elsődlegesen a pszichés stressz, továbbá például az időjárás változásai, kémiai gyógyszerek, oltások túlzott használata, elégtelen vagy hibás (vitamin- és ásványianyag-hiányos) táplálkozás.

Nem kell tehát azon csodálkozni, ha például főleg ősszel és a téli időszakban (de máskor is) azok az állataink is meg tudnak betegedni, amelyek ki se mozdulnak a lakásból. Túl ezen, nyilvánvalóan bizonyos fertőző vagy parazitás betegségek kórokozóit újfent kívülről is be lehet vinni a lakásba például cipővel, használati tárgyakkal, élelemmel, táplálékkal.