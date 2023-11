Súlyos betegségekre kínálnak megoldást 45 perce

Kiváló hatással van a légzőszervi bajokra, az idegrendszerre, gyógyítja a krónikus fejfájást

Azt eddig is tudtuk, hogy a méznek rendkívül jó hatása van a megfázásos betegségekre. Nem véletlen, hogy ősszel sokkal többen vásárolnak belőle, közvetlenül a termelőktől is. Emellett azonban egy új fogalmat, az apiterápiát is megtanultunk. De mit is jelent ez az idegen szó?

Az apiterápia, más néven méhterápiát jelent: méhészeti termékekkel való egészségmegőrzést és gyógyítást. Az elnevezés – apiterápia – egy magyar orvoshoz, dr. Beck Bodoghoz köthető, ő használta először, a méh latin neve appis és a görög terápia szóból kitalált mozaik szóként. Eleinte kizárólag a méhcsípéssel való gyógyításra használták a kifejezést, később aztán magába foglalt mindenféle kaptárterméket, illetve az ezeket felhasználó gyógymódokat. A 2010-es évek közepe óta évről évre növekszik hazánkban az apiterápiás házak száma. Habár nem olyan nagy gyorsasággal mint külföldön, de itthon is fellelhető pár ilyen terápiás ház, jellemzően méhészetek gondozásában. Ezek közül a legnagyobb Székesfehérváron található, de van még Lesencefalun, Vizsolyon, Hajdúszoboszlón, Kiskunmajsán, Kaposváron, Csákváron, Szarvason, Pannonhalmán és Zalaszentgróton is, számolt be róla a Hello Vidék. A mézgyógyításnak ősidőkre nyúlik vissza a története. Az apiterápia önmagában nem csak a méhes házakra utal. Ez egy gyógymód, mely a méhészeti termékek (méz, virágpor, propolisz, méhpempő, méhméreg) gyógyító célú felhasználását jelenti. Az említett méhek által előállított termékek koncentráltan tartalmazzák a növények hatóanyagait, a méhek anyagcsere termékeivel, speciális enzimjeivel és hormonjaival keverten. A propolisz például egy természetes antibiotikum: baktériumölő, fertőtlenítő, de alkalmas lehet a sebek gyógyítására is, a méhpempő hatása pedig rendkívül sokrétű. Erősít, táplál, regenerál és szembeszállhat a fertőzésekkel. A tiszta méhpempőnek erős immunerősítő hatása van. Természetes antibiotikum, akárcsak a propolisz. Ugyanakkor a sok jótékony hatású kaptártermék mellett, a kaptár levegője is gyógyító hatással lehet a szervezetre. Terápiás házak Az apiterápiás házak hatékonysága tudományosan nem bizonyított tény, csupán megalapozott tapasztalásoké. Lényegük abban rejlik, hogy a méhek által kibocsájtott, különleges összetételű kaptárlevegőt lélegezhetjük be, ami támogathatja test-lelki gyógyulásunkat. Ez a módszer elsődleges immunerősítő hatásán felül kezelheti a légzőszervi bajokat, az asztmát, a krónikus köhögést, és segíthet a légzőkapacitás növelésében. Továbbá kiváló hatással lehet a keringésre, és az idegrendszerre, gyógyíthatja a krónikus fejfájást, illetve az erős migrénes panaszok is kordában tarthatóak vele elméletileg, valamint az alvászavarokra, és a stresszre is jó lehet. A gyógyszerrel kezelt betegek esetében is roppant kedvezőek a tapasztalatok, hiszen a gyógyszerigények jelentősen, sőt esetenként töredékükre csökkentek, a beszámolók szerint.

