Sokak számára a praktikum mellett az ár is döntő szempont, ezért összeszedtük, hogy idén mennyibe kerül a fenyő.

Az utcai árusok már felállították a sátraikat. Mivel kereskedője válogatja, ki mekkora árréssel dolgozik, így nem lehet általánosítani. Körül néztünk Szekszárdon, egyelőre úgy tűnik, hogy egy két méter magas, formás lucfenyőért elkérnek 18-20 ezer forintot is. Az ezüstfenyő – ugyanebben a méretben – 40 ezer forintot kóstált. Bízzunk benne, hogy az árak szelídülnek majd ahogy közeledik az ünnep, mert az árusok rájönnek, hogy magas áron kevesebb fogy.

Érdemes közvetlenül a termelőtől vásárolni.

Magyarországon összesen 31 OBI áruház található, ebből egy Szekszárdon. A barkácsboltban idén is meghirdették a karácsonyfavásárt, melynek keretében többféle méretű, vágott nordmann fenyőből válogathatnak a vásárlók. A 100-150 centis karácsonyfák 5 599 forintba kerülnek, míg a legmagasabb, több mint kétméteres fenyőkért 12 490 forintot kérnek el.

Az Oázis kertészetekben vágott és földlabdás fenyők közül is válogathatunk, sőt a cégnél lehetőség van fakölcsönzésre is. Az Oázisban vásárolt cserepes fenyőket január első napjaiban akár vissza is vihetjük, és visszakapjuk érte a vételár felét, melyet a kertészetben levásárolhatunk.

A kertészetben nordmann, ezüst- és lucfenyőt is vásárolhatunk, melyek ára fajtától és mérettől függően eltérő. Lucfenyőt már 3 990 forinttól, ezüstfenyőt 6 490 forinttól, nordmannt pedig 8 990 forinttól találunk az Oázisban, ahol ha kell, a talpba is belefaragják a fát.