A fejtetű nem válogat. Talán csak annyiban, hogy a kopasz ember nem érdekli, de mindenki más, akinek fél centinél hosszabb a haja, az bizony szóba jöhet számára. Kisgyermek közösségekben pedig nagy eséllyel meg is jelenik, hiszen ők még gyakran összebújva játszanak, érintkeznek a másik ruhájával, játékával.

Csak az emberen életképes a vészívó

Bolvári Éva védőnő elmondta, hogy a fejtetű csak az emberen életképes, mivel emberi vérrel táplálkozik, de máson, például szőnyegen, plüssállaton is életben marad két-három napig. A szárnyatlan, áttetsző rovar mindössze 2-4 milliméteres, így nehezen észrevehető, különösen a világos, szőke, ősz hajban. Gyorsan mászik, repülni és ugrani azonban nem képes. Elsőként a tarkótájon és a fül mögötti területen kezdi a „hadjáratot”.

Naponta 3-10 serkével szaporodik. Ezek az apró, csepp formájú tojások tartalmazzák a petéket, és megtapadnak a hajszálakon. Ezekből hét naponta kelnek ki rovarok, amelyek újabb egy hét elteltével már ivaréretté is válnak. A fejtetű jelenlétének egyik tünete a fejbőr viszketése, de az többnyire csak később, többszöri fertőzöttség során lép fel.

Fontos, hogy mielőbb felfedezzék

A rendkívül gyors szaporodás miatt fontos mielőbb felfedezni a fertőzöttséget, az irtás ugyanis nehéz, de nem lehetetlen. Bolvári Éva hozzátette, hogy a védőnők negyedévente kötelesek ellenőrizni az óvodákban és az iskolákban a gyerekek fejbőrét. De ha fertőzöttséget fedeznek fel, vagy valamelyik szülő jelzi a problémát, akkor kéthetente végeznek szűrést. Kitiltani nem lehet a közösségből azt a gyereket, akinél tetveket találtak, a szüleit viszont kötelezik a kezelésre.

Rászoruló családok számára irtószert és megelőző sampont is biztosítanak. Hogy ha háromszori ellenőrzés, vagyis hat hét eltelte után azt tapasztalja a szakember, hogy a szülők nem teszik meg a szükséges lépéseket, a kormányhivatalhoz fordulhat, amely hatósági eljárást kezdeményez. Először felszólítják a szülőket az otthonuk fertőtlenítésére és a gyermek kezelésére, ám ha ez nem vezet eredményre további lépéseket tesznek.

Az első lépés a haj kezelése

Akinél megjelenik a fejtetvesség, annál először a hajat kell kezelni. Ehhez nem elég irtószerrel bekenni az érintett fejét, azt minden vele egy háztartásban élőnél alkalmazni kell, a serkéket pedig el kell távolítani a hajról. Minden egyes hajszálról le kell húzni az apró tojásokat. Ezt lehet kézzel, hagyományos tetűfésűvel, vagy elektromossal, amelynek előnye, hogy vákuumosan leszívja a serkéket. Ugyanakkor a környezet takarításáról sem szabad megfeledkezni, ami még ennél is nagyobb munka. A ruhákat, az ágyneműket, a törölközőket, minden szövetet, így a függönyöket, a párnahuzatokat is mosni kell, lehetőleg hatvan fokon.

Amit lehet, vasalni kell, a magas hőhatást ugyanis nem bírják a fejtetvek. A hajbavalókat fertőtlenítőszeres forró vízbe kell áztatni, és a plüssöket is fontos mosni, hőkezelni. Mindenütt alaposan fel kell porszívózni, és az ülőgarnitúrát is tisztítani kell. A porzsákot ki kell dobni, mivel a serkékből egy hét elteltével is kikelhetnek a rovarok. Ráadásul ezt a takarítást nemcsak a fejtetű felfedezésekor, hanem rá egy hétre is el kell végezni. Teljeskörű odafigyeléssel azonban két-három hét alatt megszüntethető a probléma.

Nagyobb baj elhallgatni, mint megkapni

Bolvári Éva azt hangsúlyozta, hogy nem szégyen, ha egy kisgyereknél megjelennek a fejtetvek, szinte mindenki átesik rajta. A baj inkább abból származik, ha egy szülő elhallgatja, hogy tetveket, serkéket vett észre gyermeke fején, mert így mire kiderül a fertőzöttség, már több gyerek érintetté válik és elszaporodnak a rovarok. Azt tanácsolja a szülőknek, hogy figyeljenek, fésülködésnél, hajmosásnál ugyanis még időben kiszűrhetik a problémát.

A hosszú hajú kislányokat érdemes összefogott hajjal a közösségbe vinni, és a megelőzést segítheti az ecetes vizes öblítés is, mivel attól selymessé válik a haj, és nehezebben tapadnak meg rajta a serkék. A teafaolajos és más illóolajos fejbőrkenés szintén elriaszthatja a kellemetlen parazitákat.