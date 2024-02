Cicák, hercegnők, tündérek, szuperhősök és bohócok is szép számmal akadtak a Wunderland Óvoda egy héten át tartó farsangi programsorozata során. A jelmezeket tekintve ötletekben egyáltalán nem szűkölködtek a kicsik és szüleik az idei öltözetek megálmodásakor. A gyerekek közül a legtöbben már reggel beöltözve érkeztek az intézménybe, ahol az elmúlt néhány nap egészen különleges hangulatban telt.

A Wunderland Óvoda tíz csoportjába mintegy százhetven gyermek jár. Ők hétfőtől kezdve csoportonként, felváltva ünnepelték a farsangot. Pénteken három – a Nyuszi, a Cica, és a Katica – csoporton volt a sor. A pedagógusok úgy döntöttek, idén a szülőket, nagyszülőket is meghívják a délelőtti programokra, ami igazán jó ötletnek bizonyult, mert ők szép számmal érkeztek is minden nap – tudtuk meg Häfner Adéltől, az óvoda vezetőjétől. Természetesen a pedagógusok is beöltöztek, közülük többen például pillangók voltak. Ráadásul, zenészeket is hívtak, akik játékos műsorral szórakoztatták az ünneplő gyerekeket. Sőt, finomságokból sem volt hiány, hiszen a gyerekek szülei már jó előre elosztották egymás között, hogy ki visz sós és ki édes nassolni valókat, valamint hűsítő üdítőket és rostos italokat.